Средний срок окупаемости квартиры (отношение средней стоимости однокомнатной квартиры к среднегодовому доходу от аренды) в городах-миллионниках к концу 2021 г. составил 16,5 года, сообщает консалтинговая группа SRG.
В период действия льготной ипотеки жилье в новостройках пользовалось небывалым спросом, около 20-25% покупателей были инвесторами, то есть планировали не жить в квартирах, а сдавать жилье, говорит основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев.
В конце прошлой недели сеть облетел слух о переносе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, который в итоге оказался правдой, а теперь появилась информация о том, что та же участь может постигнуть другой предстоящий консольный эксклюзив Xbox Series X|S. Речь о вампирском шутере Redfall от студии Arkane Austin (Prey).