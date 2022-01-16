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Зарабатывать на аренде квартир становится невыгодно

Средний срок окупаемости квартиры (отношение средней стоимости однокомнатной квартиры к среднегодовому доходу от аренды) в городах-миллионниках к концу 2021 г. составил 16,5 года, сообщает консалтинговая группа SRG.
Российская газета
Наименьшая доходность и высокие сроки окупаемости в Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве - от 18 лет до 20,4 года.
Российская газета
В период действия льготной ипотеки жилье в новостройках пользовалось небывалым спросом, около 20-25% покупателей были инвесторами, то есть планировали не жить в квартирах, а сдавать жилье, говорит основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев.
Российская газета
«Вероятно, часть тех клиентов, кто так и не смог купить квартиру, перешли в категорию арендаторов», — рассказал Попов.
РБК Новосибирск

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Аренда жилья в Новосибирске рекордно подорожала за последние 10 лет
РБК Новосибирск20:00
Зарабатывать на аренде квартир становится невыгодно
Российская газетавчера в 12:10
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