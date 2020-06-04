Армия и оружие

Вести.RuВести.RuЗаработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе

Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол". Четвертый аппарат "Тундра" был запущен 22 мая с космодрома Плесецк.
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с чего всё началось

Россия создала базовую группировку спутников предупреждения о ракетном нападении

Россия создала из четырех спутников типа "Тундра" базовый космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), который позволяет непрерывно мониторить территорию США на предмет запусков баллистических ракет.
ТАСС01:32

Подробнее о событии

Российские спутники взяли под контроль США

Российская газета05:55

Россия создала базовую группировку спутников предупреждения о ракетном нападении

ТАСС01:32

В России создали спутники, предупреждающие об угрозе ракетного нападения

Комсомольская правда05:06

Россия запустила систему «Купол» для слежения за пусками ракет США

Московский Комсомолец03:40

Четвертый спутник включился в космическую систему «Купол»

REGNUM02:21

Спутники РФ стали мониторить запуски в США баллистических ракет

News.ru02:06

Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе

Вести.Ru05:32
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Спорт

Летняя Олимпиада в Токио может пройти в упрощенном формате

РИА Оренбуржье 02:46
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о полном контроле над Триполи

Ливийское правительство национального согласия (ПНС) заявило, что получило полный контроль над столицей страны Триполи, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 05:23
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Происшествия

В Екатеринбурге похоронили застреленного Росгвардией уральца

URA.Ru 05:01
Происшествия

Автобус с вахтовиками перевернулся в ХМАО. Есть пострадавшие

The Нефть 01:08
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Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

ИА Запад24 вчера в 10:05
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Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Известия вчера в 19:00
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Политика

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 02 июня в 11:48
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Киберспорт

Battlefield V получил последнее крупное обновление

Сегодня военный шутер Battlefield V получил последнее контентное обновление. Об этом официально сообщили разработчики на сайте игры.
The GEEK 05:44
Происшествия

На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи

За последние сутки скончались два человека, общее число летальных случаев выросло до 38.
REGNUM вчера в 03:50
1,2K
Происшествия

В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу

По данным «Интерфакса», вертолет совершил аварийную посадку на трассу. По словам источников, речь идет о вертолете Ми-38.
РБК 04:53
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Политика

Путин обратится к россиянам после голосования по Конституции

Президент Владимир Путин может выступить с очередным обращением к россиянам после голосования по поправкам к Конституцию, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента.
KM.ru 05:50
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Шоу-бизнес

Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа

Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.
News.ru вчера в 10:18
Экономика

Спикер Мосгордумы объяснил рост своих доходов продажей акций АО «Северянин»

Ранее Шапошников сообщал ТАСС о том, что рост его задекларированных доходов за 2019 год до более чем 1,95 млрд рублей обусловлен продажей ценных бумаг.
ТАСС 04:21
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Происшествия

Лидера таганской ОПГ связали с убийством Деда Хасана

Lenta.ru 05:54
Политика

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru вчера в 05:25
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Космос

При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
Взгляд.ру 06:04
Политика

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
3K
Наука

Ученые создали антибиотик, против которого бактерии бессильны

Новые Ведомости 04:56
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Армия и оружие

В Польше стартовали военные учения Defender Europe 2020

REGNUM 05:58
4
Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
399
Общество

В Москве начали монтаж летних кафе

В Москве приступили к монтажу летних кафе, однако сроки их открытия пока не определены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и общественно-земельных отношений столицы.
РБК 05:10
12
Общество

Мишустин анонсировал квоты на обязательные закупки российских товаров

Москва, 4 июня 2020, 13:05 — REGNUM В России планируется ввести квоты на госзакупки товаров отечественных производителей.
REGNUM 06:05
Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Крыма и Кубани

АБН 00:25
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Авто

Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания

Hyundai Motor Company представила дизайн своего нового Santa Fe, демонстрируя харизматический стиль и дополнительные функции, которые делают автомобиль идеальным для семейных приключений.
Тарантас Ньюс 02 июня в 23:51
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 02 июня в 11:20
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Политика

Трамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru вчера в 10:05
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