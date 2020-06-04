Россия создала из четырех спутников типа "Тундра" базовый космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), который позволяет непрерывно мониторить территорию США на предмет запусков баллистических ракет.

с чего всё началось

Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол". Четвертый аппарат "Тундра" был запущен 22 мая с космодрома Плесецк.

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