Коронавирус

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Зараженный коронавирусом защитник туринского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани сообщил, что находится в порядке, и рекомендовал всем людям следовать правилам гигиены и профилактики для предотвращения болезни. В среду Ругани сдал положительный тест на коронавирус.
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Заболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» сообщил о своем состоянии

Матч ТВвчера в 22:11

Защитник «Ювентуса» Ругани, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии

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Даниэле Ругани: Хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке

Советский спортвчера в 23:55

Защитник «Ювентуса» Ругани, у которого обнаружили коронавирус: «Я в порядке»

Спорт-Экспресс02:50

Ругани сообщил о своем состоянии. Защитник «Ювентуса» стал первым заболевшим коронавирусом в Серии А

Sport24.ru00:48

Игрок «Ювентуса» дал первый комментарий после заражения коронавирусом

Евро-футбол.рувчера в 21:02

Ругани о своем состоянии: «Я в порядке. Коронавирус не делает различий»

Sports.ru04:10
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