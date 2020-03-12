Коронавирус
РИА НовостиЗараженный коронавирусом игрок «Ювентуса» рассказал о своем состоянии
Зараженный коронавирусом защитник туринского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани сообщил, что находится в порядке, и рекомендовал всем людям следовать правилам гигиены и профилактики для предотвращения болезни. В среду Ругани сдал положительный тест на коронавирус.
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Даниэле Ругани: Хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке
Советский спортвчера в 23:55
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