Коронавирус
РИА НовостиЗараженный коронавирусом игрок «Ювентуса» рассказал о своем состоянии
Зараженный коронавирусом защитник туринского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани сообщил, что находится в порядке, и рекомендовал всем людям следовать правилам гигиены и профилактики для предотвращения болезни. В среду Ругани сдал положительный тест на коронавирус.
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Даниэле Ругани: Хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке
Советский спортвчера в 23:55
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Комментарии
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Политика
Две трети региональных парламентов одобрили поправки в Конституцию
Совет Федерации получил 58 положительных решений региональных парламентов по закону о поправке в Конституцию, это уже более необходимых двух третей, в субботу палата может утвердить эти решения, заявил сенатор Андрей Клишас.
Политика
ГД одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за нарушения на голосовании по поправкам в Конституции.
Общество
Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн
Призыв к своим последователям перейти от уличной активности к акциям в Интернете в связи с коронавирусом разместила экоактивистка Грета Тунберг 11 марта на своей странице в Twitter.
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Футбол
Тульский «Арсенал» приостановил продажу билетов на матч с «Рубином»
Тульский футбольный клуб "Арсенал" на своем официальном сайте сообщил, что продажа билетов на матч 22-го тура чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" приостановлена.
Происшествия
Ограбление дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье попало на видео
Общество
Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Происшествия
В Киеве избили главврача Института рака
По мнению главврача, нападение может быть связано с конфликтной ситуацией, существующей в Институте рака.
Происшествия
СК завел дело из-за разглашения на работе сексуальной ориентации жителя Подмосковья
Следственный комитет по городу Мытищи в Подмосковье завел уголовное дело из-за разглашения сексуальной ориентации (аутинга) местного жителя, сообщает организация «Стимул», которая занимается юридической помощью представителям ЛГБТ.
Общество
В Европе осталась всего одна страна без коронавируса
По словам Галича, с начала эпидемии проверку на коронавирус в стране прошли более 2 тысяч человек, 392 жителя врачи наблюдают до сих пор.
Музыка
Группа «Время и Стекло» объявила о распаде
Украинская поп-группа "Время и Стекло" в своем Instagram объявила об уходе со сцены.
Гаджеты
Аналитика: Apple может выпустить MacBook на ARM до конца года и полностью обновит дизайн ноутбуков в середине 2021-го
В аналитической заметке господин Куо сказал, что Apple планирует выпустить модели MacBook со своими собственными процессорами на базе 5-нм чипов ARM уже в четвёртом квартале 2020 года или в первом квартале 2021 года.
Авто
Опубликован эскиз на внедорожную версию Porsche 911 от ателье Gemballa
Известное тюнинг-ателье Gemballa представило недавно разработанные эскизы обновленной версии Porsche 911.
Общество
В РЖД сформировали штаб по предупреждению завоза коронавируса
В РЖД был создан штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса.
Политика
Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы
Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
Автоспорт
Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии
Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира
Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Здоровье
Второй в истории пациент излечился от ВИЧ
Второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ после пересадки костного мозга от здорового донора.
Киберспорт
ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса
Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.
Общество
В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Энергетика
Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25
"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
Хоккей