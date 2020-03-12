Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЗараженный коронавирусом игрок «Ювентуса» рассказал о своем состоянии

Зараженный коронавирусом защитник туринского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани сообщил, что находится в порядке, и рекомендовал всем людям следовать правилам гигиены и профилактики для предотвращения болезни. В среду Ругани сдал положительный тест на коронавирус.
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Заболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» сообщил о своем состоянии

Матч ТВвчера в 22:11

Защитник «Ювентуса» Ругани, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии

Чемпионат02:43

Защитник «Ювентуса» Ругани, у которого обнаружили коронавирус: «Я в порядке»

Спорт-Экспресс02:50

Даниэле Ругани: Хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке

Советский спортвчера в 23:55

Ругани сообщил о своем состоянии. Защитник «Ювентуса» стал первым заболевшим коронавирусом в Серии А

Sport24.ru00:48

Игрок «Ювентуса» дал первый комментарий после заражения коронавирусом

Евро-футбол.рувчера в 21:02

Ругани о своем состоянии: «Я в порядке. Коронавирус не делает различий»

Sports.ru04:10
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Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
РИА Новости 02:08
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Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

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Тульский «Арсенал» приостановил продажу билетов на матч с «Рубином»

Тульский футбольный клуб "Арсенал" на своем официальном сайте сообщил, что продажа билетов на матч 22-го тура чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" приостановлена.
РИА Новости 05:33
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Ограбление дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье попало на видео

Известия вчера в 08:08
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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По мнению главврача, нападение может быть связано с конфликтной ситуацией, существующей в Институте рака.
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Происшествия

СК завел дело из-за разглашения на работе сексуальной ориентации жителя Подмосковья

Следственный комитет по городу Мытищи в Подмосковье завел уголовное дело из-за разглашения сексуальной ориентации (аутинга) местного жителя, сообщает организация «Стимул», которая занимается юридической помощью представителям ЛГБТ.
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В Европе осталась всего одна страна без коронавируса

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Аналитика: Apple может выпустить MacBook на ARM до конца года и полностью обновит дизайн ноутбуков в середине 2021-го

В аналитической заметке господин Куо сказал, что Apple планирует выпустить модели MacBook со своими собственными процессорами на базе 5-нм чипов ARM уже в четвёртом квартале 2020 года или в первом квартале 2021 года.
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Известное тюнинг-ателье Gemballa представило недавно разработанные эскизы обновленной версии Porsche 911.
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Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии

Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
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Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира

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Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
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Второй в истории пациент излечился от ВИЧ

Второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ после пересадки костного мозга от здорового донора.
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Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.
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В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
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По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Газета.Ru 03:32
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Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
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