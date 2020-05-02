Скандально известный врач Новоусманской районной больницы Александр Шулепов, пожаловавшийся на нехватку средств защиты, выпал из окна. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 мая. Лечившийся от инфекции COVID-19 врач выпал из окна второго этажа.

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