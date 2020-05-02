Коронавирус

ТАССТАССВрач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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с чего всё началось

Скандально известный воронежский врач с COVID-19 выпал из окна

Скандально известный врач Новоусманской районной больницы Александр Шулепов, пожаловавшийся на нехватку средств защиты, выпал из окна. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 мая. Лечившийся от инфекции COVID-19 врач выпал из окна второго этажа.
TV Губерния08:33

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Жаловавшийся на начальство врач с COVID-19 выпал из окна больницы под Воронежем

МОЁ! Оnline Воронеж06:59

Коронавирус в Воронеже 2 мая: 36 больных, выпавший фельдшер из окна и самоуправство «Арены»

Блокнот Воронеж13:02

В Воронеже из окна больницы выпал один из врачей, замешанных в «коронавирусном» скандале

КП - Воронеж11:50

Скандально известный воронежский врач с COVID-19 выпал из окна

TV Губерния08:33

Заболевший коронавирусом COVID-19 врач выпал из окна второго этажа райбольницы в Новой Усмани

Новости Воронежа08:12

Жаловавшийся на нехватку средств защиты врач с COVID-19 выпал из окна больницы под Воронежем

Вести Воронеж07:31

Врач выпал из окна больницы под Воронежем, где он лечился от коронавируса

Интерфакс12:14
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:09, Ашберн
Общество

Более 750 автомобилей не пустили в Псковскую область из-за ограничений

На территорию Псковской области в субботу не разрешили въехать 754 автомобилям, передает РИА Новости со ссылкой на главу региона Михаила Ведерникова.
Аргументы и Факты 17:49
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Общество

Илон Маск заявил о намерении продать почти все имущество

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о намерении продать почти все свое физическое имущество.
Газета.Ru вчера в 13:03
Общество

В Петербурге изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове

РИА Новости 17:26
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Общество

Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса

Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
РБК 14:41
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Космос

Астрономы с поразительной точностью предугадали танец пары чёрных дыр

Вести.Ru 30 апреля в 09:27
Общество

В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
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Футбол

Радимов раскритиковал Алиева за его отношение к коронавирусу

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подверг критике бывшего футболиста «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева.
Metaratings 16:28
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
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Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
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Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
3,8K
Общество

Еще 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Еще 34 пациента с положительным анализом на коронавирус и подтвержденной пневмонией умерли в Москве.
Вечерняя Москва 15:23
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Политика

Трамп поприветствовал появление Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рад видеть лидера КНДР Ким Чен Ына на публике.
Коммерсантъ 17:46
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»

Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
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Общество

В Японии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

Газета.Ru 17:13
Происшествия

Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской

Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской. Об этом сообщает корреспондент "Эха" из Леонтьевского переулка.
Эхо Москвы 08:32
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Футбол

Братья Миранчуки хотят попробовать свои силы в Испании

Главные звёздочки столичного "Локомотива" братья Миранчуки хотят попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов, - об этом в субботу, второго мая, сообщает "СЭ".
Sport.ru 15:29
Здоровье

В Красноярске скончалась выпавшая из окна и.о. главврача госпиталя

Российская газета 03:04
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Гаджеты

Huawei готовит к выпуску собственный компьютер на HarmonyOS

Стоит еще напомнить, что в прошлом году китайский производитель выпустил материнскую плату с процессором Kunpeng 920, но эта основа рассчитана исключительно на корпоративных клиентов.
Astera 14:07
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Футбол

Де Брюйне может покинуть «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заявил, что может покинуть клуб, если Спортивный арбитражный суд (CAS) не согласится с апелляцией "горожан" на запрет на участие в еврокубках.
Soccer.ru 13:24
Политика

Песков рассказал об охране здоровья Путина

«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь вчера в 11:00
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Армия и оружие

Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски

Пилот F-22 Raptor Бретт Мейр рассказал, что иногда в результате сильного сближения с российскими самолетами он встречался взглядом с летчиками.
Военное дело 06:38
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Происшествия

В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом медработники бросили возле дома

Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лечение отца в больнице, т.к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска.
Эхо Москвы вчера в 20:04
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
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Происшествия

Двое детей выпали из окна и разбились в Москве

Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве.
Lenta.ru 12:18
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Армия и оружие

Американские военные застрелили мирного жителя в Сирии

ФАН вчера в 20:57
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Общество

Лукашенко не проверялся на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на наличие в организме вируса 2019-nCoV по причине хорошего самочувствия.
Телеканал 360° 16:30
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Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11
23
Общество

Украинский телеведущий рассказал, как обманывал русскоязычных туристов

Телеведущий рассказал, как якобы указывал ложную дорогу и отправлял в другой конец города туристов, которые спрашивали у него путь во Львове на русском языке.
РИА Новости 18:24
Здоровье

В Петербурге объяснили скопление скорых у стационаров

По словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сарана, очереди из скорых связаны с изменением схемы приема больных в перепрофилированных под коронавирус стационарах.
Газета.Ru 18:51
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Политика

Чехия может открыть границы с четырьмя соседними странами в июле

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек прогнозирует, что республика в июле откроет границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
ТАСС 14:48
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Главное