Коронавирус
ТАССВрач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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с чего всё началось
Скандально известный врач Новоусманской районной больницы Александр Шулепов, пожаловавшийся на нехватку средств защиты, выпал из окна. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 мая. Лечившийся от инфекции COVID-19 врач выпал из окна второго этажа.TV Губерния08:33
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Жаловавшийся на начальство врач с COVID-19 выпал из окна больницы под Воронежем
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