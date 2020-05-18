Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЗаражённый коронавирусом Плиев контактировал с игроками РПЛ

Защитник «Рубина» Константин Плиев, у которого был выявлен коронавирус, контактировал с другими футболистами РПЛ. Как сообщает «Спорт-Экспресс» Константин контактировал со своим братом Заурбеком, выступающим за «Динамо».
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СМИ: Заболевший коронавирусом Плиев контактировал с другими футболистами РПЛ

Матч ТВ10:04

В РПЛ второй положительный тест на коронавирус. После Фарфана заболел Плиев из «Рубина»

Sport24.ru10:00

У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

Чемпионат07:08

Защитник казанского «Рубина» заболел коронавирусом

Татар-информ07:10

😷У Плиева из «Рубина» коронавирус. Это второй случай в РПЛ

Sports.ru07:12

Появились подробности заражения коронавирусом футболиста «Рубина»

Спорт БИЗНЕС Online07:28

Фото свадьбы, на которой был заразившийся коронавирусом футболист «Рубина»

Спорт-Экспресс08:23
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Стали известны наиболее продаваемые авто в период кризиса в РФ. За первый месяц самоизоляции реализация транспорта показала резкий спад.
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Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
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В ближайшие шесть дней регионы Центральной России ожидает аномальное похолодание, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
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Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

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