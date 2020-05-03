Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЗаразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни

73-летняя Народная артистка России Татьяна Васильева, подтвердившая вчера, что, вероятнее всего, заразилась новой коронавирусной инфекцией, рассказала о течении болезни.
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Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии

Вечерняя Москва05:16

«Кашель в больнице стоит оглушающий»: Татьяна Васильева рассказала о самочувствии после госпитализации

StarHit.ru04:00

Татьяна Васильева рассказала о своём состоянии

RT на русском04:55

«Этот вирус»: Васильева рассказала о заражении коронавирусом

Газета.Ru05:44

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии

РИА Новости05:00

«Кашель в больнице стоит оглушающий», — Татьяна Васильева рассказала, что творится в больницах

Popcake03:10

«Больницы переполнены!»: Татьяна Васильева поразилась масштабу пандемии в Москве

Телепрограмма01:24
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:23, Ашберн
Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,4K
Общество

Правительство изменило временные правила регистрации безработных

Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у Министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 02:52
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Lenta.ru 06:56
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Общество

Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха

"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:51
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Общество

Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры

Эксперт отметил, что увеличение числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, может привести к росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом.
Известия 06:51
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Политика

США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса

Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия вчера в 21:22
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Общество

В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России

Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты.
Известия 07:00
Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей

Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
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Общество

Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков

Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 07:01
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Политика

Песков сообщил, что 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на 9 мая обязательно выпьет рюмку водки и споет песню "День Победы" Давида Тухманова.
ТАСС 06:06
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Армия и оружие

Точно лучший? Почему при форсаже у F-35 отваливается хвост и теряется невидимость

BaltNews.lv 01 мая в 06:18
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Происшествия

Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину

Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
572
Политика

Песков сообщил о корректировках в нацпроектах из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что национальные проекты не будут сниматься с повестки дня.
NewInform 07:07
Общество

Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов с коронавирусом

Временный госпиталь в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге принял на лечение первых пациентов - это 24 больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает администрация губернатора города.
РИА Новости 07:06
7
Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
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Экономика

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК 02:00
1
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
1,1K
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
674
Происшествия

Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
31
Футбол

Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»

RT на русском вчера в 07:25
2
Общество

797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
746
Футбол

Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 01:19
1
Авто

Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson

Автоновости дня 05:07
2
Общество

Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости вчера в 17:40
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Происшествия

В Севастополе умер второй пациент с коронавирусом

Всего за время пандемии в Севастополе выявлено 89 случаев коронавируса, 10 человек выздоровели, двое умерло.
Российская газета 05:52
Политика

Украинцы потребовали от Польши возврата земли

Союз украинцев Польши потребовал возврата земель и собственности тех, кто был депортирован в рамках операции «Висла».
Взгляд.ру 30 апреля в 11:53
61
Политика

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
203
Здоровье

Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что в больнице находятся 511 пациентов, и у 63% из них подтверждён диагноз коронавируса.
Комсомольская правда 02:55
14
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич женился в четвертый раз

BFM.ru вчера в 06:12
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Татьяна Васильева
Актриса
Советская и российская актриса, телеведущая. Народная артистка РФ.
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