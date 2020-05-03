Коронавирус
Российская газетаЗаразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
73-летняя Народная артистка России Татьяна Васильева, подтвердившая вчера, что, вероятнее всего, заразилась новой коронавирусной инфекцией, рассказала о течении болезни.
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Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Правительство изменило временные правила регистрации безработных
Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у Министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 02:52
Общество
Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха
"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:51
Общество
Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры
Эксперт отметил, что увеличение числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, может привести к росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом.
Известия 06:51
Политика
США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса
Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия вчера в 21:22
Общество
В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России
Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты.
Известия 07:00
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей
Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
Общество
Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 07:01
Политика
Песков сообщил, что 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на 9 мая обязательно выпьет рюмку водки и споет песню "День Победы" Давида Тухманова.
ТАСС 06:06
Армия и оружие
Точно лучший? Почему при форсаже у F-35 отваливается хвост и теряется невидимость
BaltNews.lv 01 мая в 06:18
Происшествия
Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
Политика
Песков сообщил о корректировках в нацпроектах из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что национальные проекты не будут сниматься с повестки дня.
NewInform 07:07
Общество
Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов с коронавирусом
Временный госпиталь в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге принял на лечение первых пациентов - это 24 больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает администрация губернатора города.
РИА Новости 07:06
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК 02:00
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Происшествия
Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
Футбол
Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»
RT на русском вчера в 07:25
Общество
797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
Футбол
Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 01:19
Авто
Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson
Автоновости дня 05:07
Общество
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости вчера в 17:40
Происшествия
В Севастополе умер второй пациент с коронавирусом
Всего за время пандемии в Севастополе выявлено 89 случаев коронавируса, 10 человек выздоровели, двое умерло.
Российская газета 05:52
Политика
Украинцы потребовали от Польши возврата земли
Союз украинцев Польши потребовал возврата земель и собственности тех, кто был депортирован в рамках операции «Висла».
Взгляд.ру 30 апреля в 11:53
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Здоровье
Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что в больнице находятся 511 пациентов, и у 63% из них подтверждён диагноз коронавируса.
Комсомольская правда 02:55
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич женился в четвертый раз
BFM.ru вчера в 06:12