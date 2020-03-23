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Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)
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Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края. Об этом в эфире «Первого канала» заявил первый замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов.В источнике
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С чего всё начиналось
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
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Пациентку с коронавирусом на Ставрополье заподозрили в халатности

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Источник сообщил об увольнении главного инфекциониста Ставрополья

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