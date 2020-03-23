Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности

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Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края. Об этом в эфире «Первого канала» заявил первый замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов.