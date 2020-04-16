Журналист Георгий Кудинов заболел коронавирусом в Италии, он в больнице "Опасные дни — с седьмого по десятый" - Как долго ты в итоге пробыл в клинике?

с чего всё началось

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс". По словам журналиста, у него на протяжении 10 дней держалась высокая температура и "звериный" кашель.

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