Коронавирус
Газета.RuЗаразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс". По словам журналиста, у него на протяжении 10 дней держалась высокая температура и "звериный" кашель.
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«Я уже был готов пешком идти в больницу». Интервью журналиста Кудинова, который лечился в Италии от коронавируса
Журналист Георгий Кудинов заболел коронавирусом в Италии, он в больнице "Опасные дни — с седьмого по десятый" - Как долго ты в итоге пробыл в клинике?Спорт-Экспрессвчера в 05:25
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Заразившийся коронавирусом российский журналист рассказал о «странностях» болезни
Московский Комсомолец01:39
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Политика
Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Общество
В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
Политика
Ситуация с коронавирусом в Польше позволяет провести выборы президента в мае — спикер сейма
Ситуация с распространением коронавируса в Польше не препятствует проведению президентских выборов 10 мая.
Украина.ру вчера в 06:17
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Здоровье
Собянин открыл третий коронавирусный стационар сети «РЖД-Медицина»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл стационар для пациентов с коронавирусом на базе клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Семашко в Люблино.
Москва 24 03:44
Кино
Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди
В сети появился трейлер фильма о знаменитом американском гангстере Аль Капоне. Недавно он получил новое название.
Piter.tv 03:44
Общество
В Удмуртии подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:46
Общество
Петербургские киоски и павильоны могут освободить от арендной платы
Санкт-Петербург, 14 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Петербургские киоски, павильоны и лотки могут освободить от арендной платы.
REGNUM 14 апреля в 10:41
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372
На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service 14 апреля в 02:59
Общество
Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом
Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:27
Политика
Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны
Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны.
Политсовет 14 апреля в 07:05
Общество
Число умерших от коронавируса в США превысило 30 тысяч человек
Число жертв коронавируса в США превысило отметку в 30 тысяч человек, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 22:19
Авто
Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях
Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов.
32CARS.ru вчера в 11:00
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты
Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Крыму
За последние сутки в Республике Крым выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Севастополь 03:38
Гаджеты
Apple презентовала новый iPhone SE
Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru вчера в 13:50
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Псковской области
Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Псковской области. Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на трассе Псков – Гдов.
Известия 03:50
Общество
Глазьев заметил происходящее раз в столетие состояние резонанса
Сегодня в мире одновременно идут технологическая и институциональная революции, что случается один раз в столетие, заявил в интервью телеканалу РБК министр Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев.
РБК 04:00
Общество
Еще 189 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве выздоровели еще 189 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города.
Агентство Москва вчера в 04:14
Транспорт
Московские таксисты попросили освободить их от проверки пропусков
Московский профсоюз таксистов попросил освободить водителей от проверки электронных пропусков у пассажиров.
Коммерсантъ 02:59