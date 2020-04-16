Журналист Георгий Кудинов заболел коронавирусом в Италии, он в больнице "Опасные дни — с седьмого по десятый" - Как долго ты в итоге пробыл в клинике?

с чего всё началось

Врачи объяснили Кудинову, что это одна из особенностей COVID-19 - у болезни есть переломные дни, когда ситуация может резко улучшиться или ухудшиться. Журналист также рассказал, что среди прописанных ему препаратов были эффективные против ВИЧ и те, которые используются для борьбы с малярией.

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