Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗаразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни

Врачи объяснили Кудинову, что это одна из особенностей COVID-19 - у болезни есть переломные дни, когда ситуация может резко улучшиться или ухудшиться. Журналист также рассказал, что среди прописанных ему препаратов были эффективные против ВИЧ и те, которые используются для борьбы с малярией.
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с чего всё началось

«Я уже был готов пешком идти в больницу». Интервью журналиста Кудинова, который лечился в Италии от коронавируса

Журналист Георгий Кудинов заболел коронавирусом в Италии, он в больнице "Опасные дни — с седьмого по десятый" - Как долго ты в итоге пробыл в клинике?
Спорт-Экспрессвчера в 05:25

Подробнее о событии

Лечившийся от коронавируса в Италии российский журналист рассказал о «странностях» болезни

ФАНвчера в 23:17

Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о резкой смене состояния во время болезни

Телеканал 360°00:59

Перенесший COVID-19 журналист рассказал о странностях болезни

Известия00:49

Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях» инфекции

Lenta.ru00:22

Заразившийся коронавирусом российский журналист рассказал о «странностях» болезни

Московский Комсомолец01:39

Зараженный коронавирусом журналист рассказал о «странностях» болезни

РЕН ТВвчера в 22:53

Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях» болезни

РИА Новостивчера в 21:04
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Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Армия и оружие

В МИД заявили о соблюдении РФ обязательств по ядерным испытаниям

В России опровергли обвинения Соединенных Штатов касательно нарушения договора по ядерным испытаниям.
Военное дело 05:30
Здоровье

Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

Lenta.ru вчера в 20:30
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Общество

В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом

Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
РЕН ТВ вчера в 03:39
Экономика

Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ

Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
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Политика

ДНР и Украина обменялись пленными

Коммерсантъ 02:56
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Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
10
Транспорт

Юрист рассказала, как оформить цифровой пропуск на даче, где нет интернета

Юрист Виктория Шергина рассказала, как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу.
Комсомольская правда вчера в 09:54
3
Здоровье

Коронавирус на Кубани подтвердился еще у 21 человека

На Кубани выявили еще 21 пациента с коронавирусом.
ЮГ Times 03:52
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Армия и оружие

РВИО опубликовало уникальный документ с хронологией штурма Рейхстага

Российское военно-историческое общество (РВИО) по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии опубликовало на своем сайте уникальные документы, подробно рассказывающие о тех событиях, в том числе о штурме Рейхстага.
РИА Новости вчера в 17:21
2
Интернет

Facebook создаст копию самого себя, заменив пользователей ботами

Facebook за последние годы не раз сталкивалась с массовой кражей личной информации пользователей соцсети.
RuNews24.ru 04:32
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
3,4K
Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
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Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

Известия вчера в 22:15
31
Политика

США назвали преимущества российской торпеды «Физик»

NewInform 01:46
Общество

Виктор Томенко прокомментировал отпуск министра соцзащиты в Таиланде

Губернатор Виктор Томенко был удивлен реакцией людей и подачей информации о том, что министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде.
Алтайская правда 03:48
17
Общество

В России коронавирус за сутки нашли еще у почти 3,5 тыс. человек

Свыше 3,4 тыс. новых случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки (+14%), общее число инфицированных в стране достигло 27 938 случаев (+14,1%) в 84 регионах, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:47
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
871
Происшествия

В Дагестане водитель открыл огонь по полицейским и был убит

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свои источники, в четверг утром при попытке полицейских остановить ВАЗ-2114 водитель открыл по ним стрельбу и был убит ответным огнем.
Росбалт 04:06
3
Происшествия

В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом

Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
6
Происшествия

Врач скорой помощи в Петрозаводске заразилась коронавирусом

Все лица, включая больных, с которыми врач находилась в контакте, установлены, определены на карантин, 13 сотрудников станции скорой помощи, контактировавших с заболевшей женщиной, находятся на изоляции.
ТАСС 04:21
16
Шоу-бизнес

Зрители предложили заменить Василису Володину в «Давай поженимся»

Отмечается, что новые выпуски программы были высоко оценены зрителями и многие из них сказали, что после карантина Володиной не нужно возвращаться на программу, так как ее можно заменить кем-нибудь другим, например Тамарой Глобой, чтобы дать новое дыхание передаче.
RuNews24.ru 01:41
15
Общество

42 человека заразились за один день коронавирусом в Башкирии

По данным оперативного федерального штаба, 16 апреля в Республике Башкортостан зарегистрировано 42 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:10
11
Здоровье

На юге Волгограда развернут инфекционный госпиталь

ГТРК Волгоград-ТРВ 03:00
6
Экономика

Ограничения на кредитование между регионами РФ могут снять с 2021 года

Москва, 16 апреля 2020, 12:48 — REGNUM С 2021 года в России планируется снять ограничение на кредитование регионами друг друга.
REGNUM 05:48
Происшествия

Москвич погиб при попытке убраться в квартире

Москвич, предположительно, предпринял попытку сделать уборку, чтобы порадовать свою супругу — она в момент происшествия была на работе.
Lenta.ru 05:44
2
Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
43
Общество

В саратовской тюрьме ввели карантин из-за коронавируса

В тюрьме УФСИН по Саратовской области в Балашове введен карантин в связи с заболеванием двух сотрудников исправительного учреждения коронавирусом.
Российская газета 04:35
20
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
1,7K
Политика

Посольство РФ выяснит роль компании из США в сносе памятника Коневу

Facebook Посольство России в США выяснит роль американской компании Squire Patton Boggs в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
РЕН ТВ 14 апреля в 22:41
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