Коронавирус
Газета.RuЗаразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни
Врачи объяснили Кудинову, что это одна из особенностей COVID-19 - у болезни есть переломные дни, когда ситуация может резко улучшиться или ухудшиться. Журналист также рассказал, что среди прописанных ему препаратов были эффективные против ВИЧ и те, которые используются для борьбы с малярией.
Читать в источнике
Оценить258
с чего всё началось
«Я уже был готов пешком идти в больницу». Интервью журналиста Кудинова, который лечился в Италии от коронавируса
Журналист Георгий Кудинов заболел коронавирусом в Италии, он в больнице "Опасные дни — с седьмого по десятый" - Как долго ты в итоге пробыл в клинике?Спорт-Экспрессвчера в 05:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Заразившийся коронавирусом российский журналист рассказал о «странностях» болезни
Московский Комсомолец01:39
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Армия и оружие
В МИД заявили о соблюдении РФ обязательств по ядерным испытаниям
В России опровергли обвинения Соединенных Штатов касательно нарушения договора по ядерным испытаниям.
Военное дело 05:30
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Lenta.ru вчера в 20:30
Общество
В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом
Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
РЕН ТВ вчера в 03:39
Экономика
Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ
Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
Политика
ДНР и Украина обменялись пленными
Коммерсантъ 02:56
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Транспорт
Юрист рассказала, как оформить цифровой пропуск на даче, где нет интернета
Юрист Виктория Шергина рассказала, как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу.
Комсомольская правда вчера в 09:54
Здоровье
Коронавирус на Кубани подтвердился еще у 21 человека
На Кубани выявили еще 21 пациента с коронавирусом.
ЮГ Times 03:52
Армия и оружие
РВИО опубликовало уникальный документ с хронологией штурма Рейхстага
Российское военно-историческое общество (РВИО) по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии опубликовало на своем сайте уникальные документы, подробно рассказывающие о тех событиях, в том числе о штурме Рейхстага.
РИА Новости вчера в 17:21
Интернет
Facebook создаст копию самого себя, заменив пользователей ботами
Facebook за последние годы не раз сталкивалась с массовой кражей личной информации пользователей соцсети.
RuNews24.ru 04:32
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
Известия вчера в 22:15
Политика
США назвали преимущества российской торпеды «Физик»
NewInform 01:46
Общество
Виктор Томенко прокомментировал отпуск министра соцзащиты в Таиланде
Губернатор Виктор Томенко был удивлен реакцией людей и подачей информации о том, что министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде.
Алтайская правда 03:48
Общество
В России коронавирус за сутки нашли еще у почти 3,5 тыс. человек
Свыше 3,4 тыс. новых случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки (+14%), общее число инфицированных в стране достигло 27 938 случаев (+14,1%) в 84 регионах, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:47
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Происшествия
В Дагестане водитель открыл огонь по полицейским и был убит
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свои источники, в четверг утром при попытке полицейских остановить ВАЗ-2114 водитель открыл по ним стрельбу и был убит ответным огнем.
Росбалт 04:06
Происшествия
В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом
Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
Происшествия
Врач скорой помощи в Петрозаводске заразилась коронавирусом
Все лица, включая больных, с которыми врач находилась в контакте, установлены, определены на карантин, 13 сотрудников станции скорой помощи, контактировавших с заболевшей женщиной, находятся на изоляции.
ТАСС 04:21
Шоу-бизнес
Зрители предложили заменить Василису Володину в «Давай поженимся»
Отмечается, что новые выпуски программы были высоко оценены зрителями и многие из них сказали, что после карантина Володиной не нужно возвращаться на программу, так как ее можно заменить кем-нибудь другим, например Тамарой Глобой, чтобы дать новое дыхание передаче.
RuNews24.ru 01:41
Общество
42 человека заразились за один день коронавирусом в Башкирии
По данным оперативного федерального штаба, 16 апреля в Республике Башкортостан зарегистрировано 42 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:10
Здоровье
На юге Волгограда развернут инфекционный госпиталь
ГТРК Волгоград-ТРВ 03:00
Экономика
Ограничения на кредитование между регионами РФ могут снять с 2021 года
Москва, 16 апреля 2020, 12:48 — REGNUM С 2021 года в России планируется снять ограничение на кредитование регионами друг друга.
REGNUM 05:48
Происшествия
Москвич погиб при попытке убраться в квартире
Москвич, предположительно, предпринял попытку сделать уборку, чтобы порадовать свою супругу — она в момент происшествия была на работе.
Lenta.ru 05:44
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Общество
В саратовской тюрьме ввели карантин из-за коронавируса
В тюрьме УФСИН по Саратовской области в Балашове введен карантин в связи с заболеванием двух сотрудников исправительного учреждения коронавирусом.
Российская газета 04:35
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Политика
Посольство РФ выяснит роль компании из США в сносе памятника Коневу
Facebook Посольство России в США выяснит роль американской компании Squire Patton Boggs в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
РЕН ТВ 14 апреля в 22:41