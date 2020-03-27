Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЗаразившийся коронавирусом Акунин рассказал о симптомах

Заразившийся коронавирусом писатель Борис Акунин рассказал в фейсбуке о течении болезни.
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Борис Акунин
У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять.
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Русский писатель, учёный-японист, литературовед, переводчик, общественный деятель. Также публиковался под литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин.
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