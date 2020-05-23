Коронавирус
ProstoProSportЗаразившийся коронавирусом Бакаев обратился к болельщикам
По словам футболиста красно-белых, болезнь проходит бессимптомно. Бакаев поблагодарил всех болельщиков «Спартака» за поддержку и призвал всех россиян оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом. По мнению Зелимхана, совсем скоро мир вернется к нормальной жизни.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:40, Ашберн
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России
Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия 15:39
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
Шоу-бизнес
Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских
Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.
Pravda.Ru 08:16
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
Piter.tv вчера в 02:44
Армия и оружие
ВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Политика
В НАТО поддержали решение о прекращении огня в Афганистане
Брюссель, 24 мая 2020, 00:26 — REGNUM Совместное решение радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганского руководства о трехдневном прекращении огня в Афганистане поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
REGNUM 17:26
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество
Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели
Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая.
Коммерсантъ 21 мая в 23:31
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Авто
Новая Kia Optima не приедет в Европу
С уходом нынешней Kia Optima новое поколение модели не выйдет на европейский рынок. Kia Optima не вернется в Европу.
32CARS.ru 06:37
Экономика
Богатейшие люди стали еще богаче
Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов.
Lenta.ru 11:35
Здоровье
Власть «подставит плечо» населению и экономике
Тревожные симптомы проявляются в экономике, на рынке труда.
Вечерний Саранск 03:05
Наука
До 220 миллионов человек оказались под угрозой отравления мышьяком
Под угрозой отравления мышьяком на Земле оказались от 94 до 220 миллионов человек.
МедиаПоток 03:51
Шоу-бизнес
Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»
Территория новостей 09:15
Общество
Убийство назвали в Раде причиной гибели нардепа
Виделся с ним последний раз на заседании Рады, 20 марта.
News.ru 19:29
Политика
В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной
Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна 16:58
Футбол
Новый сезон чемпионата Франции начнется 22 августа
«После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/2021: 22 августа — для Лиги 1, 23 августа — для Лиги 2», — говорится в протоколе заседания совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Metaratings 08:30
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 01:18
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Экономика
Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях
Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.
РБК 12:11
Политика
В России назвали дату снятия ограничений в регионах
По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
Известия вчера в 21:49
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Интерфакс 11:17
Общество
Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
Компания Hertz основана в 1918 году Уолтером Джейкобсом, который начал операции по прокату в Чикаго с десятком автомобилей.
Интерфакс 04:46
Игры
Final Fantasy XIV стала временно бесплатной на PS4
Cyber.sports.ru вчера в 04:40
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
Газета.Ru 15:35