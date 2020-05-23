По словам футболиста красно-белых, болезнь проходит бессимптомно. Бакаев поблагодарил всех болельщиков «Спартака» за поддержку и призвал всех россиян оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом. По мнению Зелимхана, совсем скоро мир вернется к нормальной жизни.

Здоровье Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны. 504

Шоу-бизнес Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.

Армия и оружие ВМС США испытали лазер против беспилотника Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. 250

Политика В НАТО поддержали решение о прекращении огня в Афганистане Брюссель, 24 мая 2020, 00:26 — REGNUM Совместное решение радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганского руководства о трехдневном прекращении огня в Афганистане поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Общество Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая.

Общество Назван период заразности носителей коронавируса Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов. 63

Авто Новая Kia Optima не приедет в Европу С уходом нынешней Kia Optima новое поколение модели не выйдет на европейский рынок. Kia Optima не вернется в Европу. 1

Экономика Богатейшие люди стали еще богаче Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов. 48

Общество Убийство назвали в Раде причиной гибели нардепа Виделся с ним последний раз на заседании Рады, 20 марта.

Политика В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр. 7

Футбол Новый сезон чемпионата Франции начнется 22 августа «После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/2021: 22 августа — для Лиги 1, 23 августа — для Лиги 2», — говорится в протоколе заседания совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1K

Экономика Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. 6

Политика В России назвали дату снятия ограничений в регионах По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения. 76

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 1K

Здоровье Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью. 774

Общество Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве Компания Hertz основана в 1918 году Уолтером Джейкобсом, который начал операции по прокату в Чикаго с десятком автомобилей. 60