Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportЗаразившийся коронавирусом Бакаев обратился к болельщикам

По словам футболиста красно-белых, болезнь проходит бессимптомно. Бакаев поблагодарил всех болельщиков «Спартака» за поддержку и призвал всех россиян оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом. По мнению Зелимхана, совсем скоро мир вернется к нормальной жизни.
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Бакаев о коронавирусе: «Чувствую себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно»

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Армия и оружие

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Политика

В НАТО поддержали решение о прекращении огня в Афганистане

Брюссель, 24 мая 2020, 00:26 — REGNUM Совместное решение радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганского руководства о трехдневном прекращении огня в Афганистане поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая.
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Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
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С уходом нынешней Kia Optima новое поколение модели не выйдет на европейский рынок. Kia Optima не вернется в Европу.
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Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов.
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Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
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«После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/2021: 22 августа — для Лиги 1, 23 августа — для Лиги 2», — говорится в протоколе заседания совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
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Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.
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