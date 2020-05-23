Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Зелимхан Бакаев, заразившийся коронавирусом, рассказал, что чувствует себя хорошо. Болезнь протекает бессимптомно, написал спортсмен в своем Instagram. Бакаев поздравил мусульман с окончанием Рамадана и рассказал, как у него протекает инфекция.

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