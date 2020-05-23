Коронавирус
МИР 24Заразившийся коронавирусом Бакаев рассказал о своем самочувствии
Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Зелимхан Бакаев, заразившийся коронавирусом, рассказал, что чувствует себя хорошо. Болезнь протекает бессимптомно, написал спортсмен в своем Instagram. Бакаев поздравил мусульман с окончанием Рамадана и рассказал, как у него протекает инфекция.
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Бакаев о коронавирусе: «Чувствую себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно»
Sports.ruвчера в 15:05
Зелимхан Бакаев рассказал о своем самочувствии. У него был выявлен коронавирус
Спорт-Экспрессвчера в 14:41
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:44, Ашберн
Общество
Жириновский предложил ограничить трудовым мигрантам въезд в Россию
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ограничить возращение в РФ трудовых мигрантов, покинувших страну по причине распространения коронавируса.
Политическая Экспертиза вчера в 09:21
Общество
В Кузбассе выявили еще 12 случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 12 жителей Кузбасса, сообщи губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:48
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве
Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия вчера в 11:57
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 22 мая в 08:57
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 22 мая в 07:44
Общество
Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Политика
Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу
Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.
Взгляд.ру вчера в 08:41
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Атлантическом океане
RT на русском 00:18
Технологии
Microsoft начнет тестировать обновления Windows 10 на 2021 год
Представители Microsoft сообщили, что вскоре начнут тестировать новые обновления для Windows 10, выход которых запланирован только на следующий год.
Goroday.ru 00:32
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Общество
День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая
24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры.
ГТРК Чита вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM 00:18
Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
Здоровье
Медики назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ в Башкирии
Ранее UfaTime.ru писал о районах Башкирии, где проживает больше всего носителей ВИЧ.
UfaTime.ru вчера в 23:04
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru вчера в 14:42
Авто
В Австралии никак не могут продать 4 тыс. побитых градом машин
В распоряжении компании из Австралии в общей сложности оказались 4 тыс. автомобилей, пострадавших в результате выпавшего града, размеры которого были сопоставимы с мячом для гольфа.
Tvoe-avto.com вчера в 04:16
Общество
Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
Право.ру вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова во время карантина ходит в магазин в «панталонах»
Актуальные Новости вчера в 15:28
Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС вчера в 16:03
Футбол
«Байер» в Менхенгладбахе победил «Боруссию»
В субботу, 23 мая, в Менхенгладбахе состоялся матч 27-го тура немецкой Бундеслиги между местной «Боруссией» и «Байером».
ГЛАС.RU вчера в 11:22
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета вчера в 01:14
Происшествия
В Казани собака насмерть загрызла пожилую хозяйку
В Казани собака загрызла 71-летнюю хозяйку. Об этом сообщает СК России по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 14:22
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Вести.Ru вчера в 22:12
Общество
Названы сроки производства вакцины от COVID-19 в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса может начаться к концу лета.
Tverigrad.ru вчера в 07:03
Политика
Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ вчера в 16:53
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС вчера в 04:27
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 03:23
Общество
Депутат Госдумы Пушкина назвала нетипичный симптом коронавируса
Ранее Пушкина, у которой ранее выявили коронавирус, рассказала, что ее выписали из больницы.
URA.Ru вчера в 19:47