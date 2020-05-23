Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗаразившийся коронавирусом Бакаев рассказал о своем состоянии

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии. 23 мая пресс-служба красно-белых сообщила, что тест футболиста на коронавирус дал положительный результат.
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Зелимхан Бакаев рассказал, как переносит коронавирус

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Заразившийся коронавирусом Бакаев рассказал о своем самочувствии

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Заразившийся коронавирусом Бакаев рассказал о своем состоянии

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Заразившийся коронавирусом Бакаев рассказал о своём состоянии

Евро-футбол.ру15:05

Зелимхан Бакаев рассказал о своем самочувствии. У него был выявлен коронавирус

Спорт-Экспресс14:41
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Экономика

Пенсионный возраст в России не снизят. Экономисты назвали три причины

В России не вернут прежний пенсионный возраст, несмотря на инициативу депутатов и информацию СМИ о том, что это предложение озвучило Минэкономразвития.
URA.Ru 03:08
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Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
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Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о бедственном положении артистов при пандемии

РИА Новости Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о бедственном положении артистов после начала пандемии коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 20:30
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Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

REGNUM 02:28
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Происшествия

МВД Украины назвало предварительную причину смерти нардепа Давиденко

Найденный мёртвым в своём офисе народный депутат украинской Рады Валерий Давиденко, вероятно, покончил с собой.
News.ru 14:43
Общество

Илон Маск заявил о любви к русскому языку

Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru 15:55
Футбол

Кикнадзе объяснил, почему Семину не дали доработать до конца сезона

"Локомотив" ранее объявил, что трудовое соглашение с главным тренером Юрием Семиным, срок действия которого истекает 31 мая, не будет продлено.
РИА Новости вчера в 05:17
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Экономика

Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях

Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.
РБК 12:11
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Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
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Общество

В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 15:27
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Общество

Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:07
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Гаджеты

Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона

Astera вчера в 04:07
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Происшествия

В Казани собака насмерть загрызла пожилую хозяйку

В Казани собака загрызла 71-летнюю хозяйку. Об этом сообщает СК России по Республике Татарстан.
Газета.Ru 14:22
2
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
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Политика

Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.
RT на русском 12:21
Политика

WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
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Происшествия

Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения

Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News 11:19
Общество

В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста.
Газета.Ru 11:56
1K
Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
14
Общество

Детей без прививок могут не допустить в школы и детские сады

В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС.
Бел.Ру 05:24
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Хоккей

Ковальчук объяснил, почему не призывает людей оставаться дома

Спорт день за днем 15:17
Здоровье

Диетолог назвала три лучшие ягоды для укрепления иммунитета

РИА Новости вчера в 01:15
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
1,2K
Политика

Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Об этом сообщает БЕЛТА.
RT на русском вчера в 05:36
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Политика

Матвиенко оценила возможности объединения ряда регионов России

«Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — заявила она, отказавшись называть конкретные субъекты.
Lenta.ru вчера в 15:50
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Политика

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
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Футбол

Экс-футболист харьковского «Металлиста» покончил с собой

Бывший футболист харьковского "Металлиста" сербский форвард Милян Мрдакович покончил с собой, сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Войводина".
РИА Новости 13:02
Общество

В России за сутки выявили 9434 новых случая коронавируса

За сутки в России зарегистрировали 9434 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Онлайн Тамбов.ру 03:55
Здоровье

Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России

Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:46
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