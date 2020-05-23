Коронавирус
Газета.RuЗаразившийся коронавирусом Бакаев рассказал о своем состоянии
Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии. 23 мая пресс-служба красно-белых сообщила, что тест футболиста на коронавирус дал положительный результат.
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Экономика
Пенсионный возраст в России не снизят. Экономисты назвали три причины
В России не вернут прежний пенсионный возраст, несмотря на инициативу депутатов и информацию СМИ о том, что это предложение озвучило Минэкономразвития.
URA.Ru 03:08
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о бедственном положении артистов при пандемии
РИА Новости Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о бедственном положении артистов после начала пандемии коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 20:30
Происшествия
МВД Украины назвало предварительную причину смерти нардепа Давиденко
Найденный мёртвым в своём офисе народный депутат украинской Рады Валерий Давиденко, вероятно, покончил с собой.
News.ru 14:43
Общество
Илон Маск заявил о любви к русскому языку
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru 15:55
Футбол
Кикнадзе объяснил, почему Семину не дали доработать до конца сезона
"Локомотив" ранее объявил, что трудовое соглашение с главным тренером Юрием Семиным, срок действия которого истекает 31 мая, не будет продлено.
РИА Новости вчера в 05:17
Экономика
Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях
Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.
РБК 12:11
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 15:27
Общество
Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:07
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Astera вчера в 04:07
Происшествия
В Казани собака насмерть загрызла пожилую хозяйку
В Казани собака загрызла 71-летнюю хозяйку. Об этом сообщает СК России по Республике Татарстан.
Газета.Ru 14:22
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
Политика
Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.
RT на русском 12:21
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Происшествия
Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения
Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News 11:19
Общество
В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста.
Газета.Ru 11:56
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Общество
Детей без прививок могут не допустить в школы и детские сады
В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС.
Бел.Ру 05:24
Хоккей
Ковальчук объяснил, почему не призывает людей оставаться дома
Спорт день за днем 15:17
Здоровье
Диетолог назвала три лучшие ягоды для укрепления иммунитета
РИА Новости вчера в 01:15
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Политика
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Об этом сообщает БЕЛТА.
RT на русском вчера в 05:36
Политика
Матвиенко оценила возможности объединения ряда регионов России
«Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — заявила она, отказавшись называть конкретные субъекты.
Lenta.ru вчера в 15:50
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Футбол
Экс-футболист харьковского «Металлиста» покончил с собой
Бывший футболист харьковского "Металлиста" сербский форвард Милян Мрдакович покончил с собой, сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Войводина".
РИА Новости 13:02
Общество
В России за сутки выявили 9434 новых случая коронавируса
За сутки в России зарегистрировали 9434 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Онлайн Тамбов.ру 03:55
Здоровье
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:46