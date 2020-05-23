Коронавирус
Газета.RuЗаразившийся коронавирусом Бакаев рассказал о своем состоянии
Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии. 23 мая пресс-служба красно-белых сообщила, что тест футболиста на коронавирус дал положительный результат.
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Зелимхан Бакаев рассказал о своем самочувствии. У него был выявлен коронавирус
Спорт-Экспрессвчера в 14:41
Бакаев о коронавирусе: «Чувствую себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно»
Sports.ruвчера в 15:05
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 06:27, Ашберн
Футбол
Муса: остался бы в ЦСКА, если бы знал, что Марез не уйдёт из «Лестера»
Если бы знал, что Марез останется, я бы не присоединился к «Лестеру».
RT на русском 06:06
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 21 мая в 07:00
Общество
Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет
Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии
Газета.Ru вчера в 16:46
Здоровье
В Минздраве РФ рассказали, какой будет вторая волна коронавируса
«Парламентская газета» узнала у главного инфекциониста Минздрава РФ Елены Малинниковой, действительно ли стоит ожидать второй волны заражений и, если да, то какой она будет.
Первый областной вчера в 05:10
Общество
В Подмосковье отменили электронные пропуска
С 23 мая в Московской области отменяют электронные пропуска, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram.
Finam.Ru 22 мая в 11:50
Общество
В Белоруссии число заражений коронавирусом превысило 36 тысяч
В Белоруссии число заражений коронавирусом за сутки увеличилось на 954, достигнув 36 198, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 05:46
Общество
В 11 городах Ленобласти запретили остановки транзитного автотранспорта
В каких случаях останавливаться разрешено Исключения составляют транспортные средства, следующие до места работы или жительства, межрегиональные перевозки, транспорт, следующий для устранения последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, дорожной деятельности, а также автотранспорт специального назначения.
Маяк (г. Сосновый Бор) 05:33
Игры
Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3»
Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет.
iReactor 03:55
Общество
В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом
Из-за изменения регионального климата в летний период может происходить резкая смена погоды, рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости 03:01
Общество
В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае
Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.
RT на русском 04:32
Происшествия
В Курской области подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 22 мая 2020, 11:41 — REGNUM В Курской области 22 мая подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 22 мая в 04:41
Политика
Белый дом рассматривает возможность создания аналога ВОЗ
По словам собеседников, новое подразделение в Госдепартаменте может возглавить Дебора Биркс, координатор рабочей группы администрации президента по коронавирусу.
Эхо Москвы вчера в 19:08
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости вчера в 09:35
Религия
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили мусульман с праздником разговения Ураза-байрам.
Коммерсантъ 04:28
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
Здоровье
В Ростовской области выявили 152 новых случая заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 24 мая 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
Кино
Составлен рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»
Издание «Vtomske.ru» составило рейтинг лучших боевиков для домашнего просмотра в условиях закрытых кинотеатров, добавив в подборку больше экшена, погонь, стрельбы и рукопашных поединков.
Комсомольская правда 03:22
Экономика
Туроператоры обозначили свои планы на лето и надежды на будущее
О ближайших планах нескольких российских туроператоров рассказали их руководители в ходе видеоконференции в профессиональной группе «Трэвел Президиум» на Фейсбуке.
ТурДом 05:30
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Политика
Лукашенко призвал не вставать на колени перед Россией
При ознакомлении с новыми военными белорусскими разработками Александр Лукашенко заявил, что не стоит вставать на колени перед Россией.
ИА Красная Весна 22 мая в 09:42
Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС вчера в 16:03
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Авто
От Toyota до Jaguar: 6 автомобилей, которые резко подешевели в кризис
Авторамблер вчера в 08:13