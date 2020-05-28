Коронавирус
Газета.RuЗаразившийся коронавирусом Баринов рассказал о своем состоянии
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о своем состоянии. 28 мая стало известно, что тест футболиста на коронавирус дал положительный результат.
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Всем привет, спасибо большое за сообщения и звонки. Я чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, что скоро все это закончится, а я приступлю уже к тренировкам с командой. Всем добра, всем здоровья.
— Дмитрий Баринов, российский футболистSports.ru вчера в 15:07
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Политика
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РИА Новости 27 мая в 13:57
Политика
Трамп из-за протестов пригрозил ввести в Миннеаполис силы нацгвардии
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News.ru 01:05
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина
В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
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Общество
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Газета.Ru 26 мая в 10:59
Общество
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Интерфакс вчера в 16:22
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Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
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Коммерсантъ вчера в 10:56
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Коммерсантъ вчера в 06:02
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 27 мая в 01:12