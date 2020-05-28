Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗаразившийся коронавирусом Баринов рассказал о своем состоянии

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о своем состоянии. 28 мая стало известно, что тест футболиста на коронавирус дал положительный результат.
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Дмитрий Баринов
Всем привет, спасибо большое за сообщения и звонки. Я чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, что скоро все это закончится, а я приступлю уже к тренировкам с командой. Всем добра, всем здоровья.
— Дмитрий Баринов, российский футболистSports.ru вчера в 15:07

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Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Победитель юношеского чемпионата Европы 2013. Чемпион России в составе «Локомотива», трехкратный обладатель Кубка страны, обладатель Суперкубка.
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