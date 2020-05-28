Коронавирус
Советский спортЗаразившийся коронавирусом Баринов сообщил о самочувствии
Первым из футболистов Локомотива, заразившихся коронавирусом стал Джефферсон Фарфан. Сегодня московский клуб подтвердил наличие инфекции у Баринова, Тимура Сулейманова, Романа Тугарева и Антона Коченкова. Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.
Читать в источнике
Оценить
Всем привет, спасибо большое за сообщения и звонки. Я чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, что скоро все это закончится, а я приступлю уже к тренировкам с командой. Всем добра, всем здоровья.
— Дмитрий Баринов, российский футболистSports.ru 15:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 20:05, Ашберн
Общество
Галкин спародировал совещание Путина и Собянина
Максим Галкин, судя по интерьерам, в своем особняке в деревне Грязь записал пародийное видео, в котором одновременно сыграл президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Московский Комсомолец 17:18
Политика
Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом и посоветовал провести отпуск в России.
РБК 12:15
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC выходит в России
Компания Xiaomi сегодня вечером анонсировала скорое начало продаж в России новой версии фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band, которая оснащена модулем NFC.
iXBT.com 14:02
Армия и оружие
JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)
ИноСМИ 18:50
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Авто
В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104
В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104, который так и не поступил в серийное производство.
Дни24 26 мая в 05:19
Происшествия
В Миннесоте привлекли Нацгвардию к обеспечению безопасности
Губернатор штата Миннесота Тим Уолц подписал указ о привлечении подразделений Национальной гвардии к обеспечению безопасности на фоне беспорядков, вызванных смертью Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицией, говорится не сайте губернатора.
РИА Новости 19:41
Кино
Стриминговый сервис HBO Max официально запустился
В среду, 27 мая, начал работу стриминговый сервис HBO Max. Платформу запустила компания WarnerMedia.
News.ru вчера в 08:53
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Футбол
В Red Bull прокомментировали информацию о возможной покупке «Уфы»
Сообщается, что инвестиции в «Уфу» рассматривает австрийский концерн «Ред Булл», а также владельцы «Манчестер Сити», холдинг City Football Group.
ODDS.ru вчера в 06:36
Политика
Украина намерена «максимально быстро» осваивать космос без денег
Глава Национального космического агентства Украины (НКАУ) Владимир Усов заявил, что страна способна без денежных средств обеспечить себе космическую независимость и стать серьезным игроком на этом рынке.
Слово и Дело 11:15
Футбол
Широков назвал «неадекватными» решения властей Москвы по самоизоляции
Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал второй этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Москве.
Metaratings 15:44
Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb 17:37
Общество
Как Швеция сыграла в рулетку с коронавирусом
Швеция была одной из двух европейских стран (второй – Белоруссия), которые отказались бороться с эпидемией коронавируса.
Взгляд.ру 13:00
Футбол
У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус
Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что у четырех футболистов московского клуба выявлен коронавирус.
Soccer.ru 06:02
Наука
Шимпанзе между собой «разговаривают» с темпом, похожим на человеческий
Evo-rus.com вчера в 12:33
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Общество
СИА без конкурса отдало миллиардный подряд на дома в Корсакове
"Сахалинское ипотечное агентство" (акционерное общество, принадлежит ПСО) заключило миллиардный контракт на возведение жилых домов в Корсакове.
Сахалин.Инфо 19:44
Футбол
В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции
Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport 15:00
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Здоровье
Нарколог назвал последствия COVID-19 для курильщиков
COVID-19 в первую очередь поражает именно легкие человека, сказал в интервью радио Sputnik врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев.
Радио Sputnik 19:00
Шоу-бизнес
Годовалый сын Александра Овечкина весело проводит время со своим дядей
Сережа пока весело проводит время со своим дядей, родным братом хоккеиста. Настасья показала, как Михаил развлекает годовалого племянника.
Летидор 06:50
Происшествия
В военном суде рассказали о деле по разбою с участием сотрудников ФСБ
Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России.
Известия 13:25
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru 08:07
Здоровье
Раскрыта опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса
Спешка с массовым применением вакцины от коронавируса может представлять опасность, поскольку велик риск побочных эффектов.
Новые Ведомости 05:39
Игры
Показан игровой процесс отменённой части игры Half‑Life
Live24 вчера в 07:49
Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале
По данным исследовательской компании Omdia, в первом квартале 2020 года Apple отгрузила 19,5 млн iPhone 11.
Astera вчера в 05:01