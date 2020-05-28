Коронавирус
Советский спортЗаразившийся коронавирусом Баринов сообщил о самочувствии
Первым из футболистов Локомотива, заразившихся коронавирусом стал Джефферсон Фарфан. Сегодня московский клуб подтвердил наличие инфекции у Баринова, Тимура Сулейманова, Романа Тугарева и Антона Коченкова. Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.
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Всем привет, спасибо большое за сообщения и звонки. Я чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, что скоро все это закончится, а я приступлю уже к тренировкам с командой. Всем добра, всем здоровья.
— Дмитрий Баринов, российский футболистSports.ru 15:07
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