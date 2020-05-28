Всем привет, спасибо большое за сообщения и звонки. Я чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, что скоро все это закончится, а я приступлю уже к тренировкам с командой. Всем добра, всем здоровья.

Первым из футболистов Локомотива, заразившихся коронавирусом стал Джефферсон Фарфан. Сегодня московский клуб подтвердил наличие инфекции у Баринова, Тимура Сулейманова, Романа Тугарева и Антона Коченкова. Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.

Общество Полиция напомнила о временном запрете на любые акции в Москве "В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе. 1

Кино Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека".

Армия и оружие Власти ЛНР назвали условия отмены режима боевой готовности Луганск, 28 мая 2020, 21:01 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики снимут введенный ранее режим повышенной боевой готовности только после того, как Киев примет пакет дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня вДонбассе. 1

Политика Трамп пригрозил ввести Нацгвардию в бунтующий Миннеаполис Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис, где продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, Национальную гвардию, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль. 15

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 2,7K

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 393

Общество Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров Рекомендации по профилактике распространения COVID-19 в кинотеатрах подготовили Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ: - при походе в кино рекомендуется носить защитную маску. 415

Транспорт В Москве началось строительство участка метро до аэропорта Внуково В Москве началось строительство участка метро от станции метро "Рассказовка" до аэропорта Внуково.

Экономика Украина погасила еврооблигации на $1 млрд, выпущенные в 2015 году под гарантии США Украина погасила еврооблигации на $1 млрд, выпущенные ранее под государственные гарантии США. Об этом в пятницу сообщил украинский Минфин.

Общество Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки. 1,1K

Общество Собянин предложил прогулки в Москве по графику Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику. 3K

Футбол «Реал» признан самым дорогим футбольным клубом 2020 года Испанский "Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по состоянию на 2020 год.