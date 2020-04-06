Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЗаразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит. Неделей ранее господин Джонсон самоизолировался на Даунинг-стрит после того, как у него было подтверждено заражение вирусом COVID-19.
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На Даунинг-стрит прокомментировали госпитализацию Джонсона

Известия19:43

Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов

ТАСС18:50

Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Коммерсантъ17:12

Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

РБК17:14

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован

Ёлдаш17:01

Заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона госпитализировали

РИА Новости16:36

Британского премьер-министра Бориса Джонсона доставили в госпиталь

Эхо Москвы18:03
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Происшествия

В Рязанской области арестован подозреваемый в убийстве пяти человек

ТАСС 16:39
Политика

Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Газета.Ru 06:44
Экономика

Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане

Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.
Ведомости 18:29
Общество

Названы 6 регионов России без коронавируса

В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:55
Общество

Правительство Самарской области определило перечень организаций, которые продолжат работу с 4 по 30 апреля

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Правительство региона разработало проект постановления, которым утверждается список иных организаций, на которые не распространяется запрет на работу.
НИА Самара 03 апреля в 15:36
Политика

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru 13:28
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Общество

Меган Маркл имеет статус принцессы Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл имеет статус принцессы Великобритании.
Актуальные Новости 06:54
Общество

Правила поведения при ЧС утверждены правительством

На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Ведомости 03 апреля в 14:07
Киберспорт

В бету CS:GO добавили команду, повышающую FPS на старых ПК

В игру добавили новый билд, который улучшает производительность игры на старых компьютерах на базе Intel.
Cyber.sports.ru вчера в 14:59
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС 07:23
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
Происшествия

Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
ТАСС 17:24
Здоровье

Врачи назвали лучшие продукты для иммунитета и кишечника

Эксперты ВОЗ рассказали, какие продукты лучше покупать сидящим в изоляции Также врачи советуют употреблять определенные виды сыров, например, чеддер, гауду, моцареллу и пармезан.
Доктор Питер 09:28
Общество

Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что заражён коронавирусом.
ТВ Центр 05:56
Теннис

Шарапова опубликовала свой номер телефона

Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
НТВ вчера в 08:47
Экономика

Названы регионы России с самыми большими тратами на еду

Российскими регионами с самыми большими тратами жителей на еду стали Ингушетия, Дагестан, Чукотка и Смоленская область.
Lenta.ru 19:46
Армия и оружие

Словакия отметила 75-ю годовщину освобождения Братиславы советскими войсками

75 лет назад - 4 апреля 1945-го - войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили Братиславу от немецко-фашистских захватчиков.
Комсомольская правда 12:27
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Футбол

Руни заявил, что ему не нужно было ехать на ЧМ-2006

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни заявил, что ему не нужно было ехать на чемпионат мира по футболу в 2006 году.
Газета.Ru 17:59
Гаджеты

Redmi представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band

Astera 03 апреля в 16:23
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Общество

Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
РБК 18:53
Политика

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Интерфакс 03 апреля в 19:05
Общество

Главные новости за выходные 4–5 апреля

Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Коммерсантъ 12:00
Происшествия

В Петропавловске выявляют нарушителей режима самоизоляции

В Петропавловске трое камчатцев нарушили режим самоизоляции.
ИА Камчатка 18:48
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»

Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 19:30
Футбол

Футболисты «Локомотива» отказались идти на сокращение зарплаты

Футболисты московского «Локомотива» отказались сокращать себе зарплату на 40%, об этом сообщил телеграм-канал «Инсайды от Карпа».
Евро-футбол.ру 18:37
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