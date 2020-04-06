Коронавирус
КоммерсантъЗаразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит. Неделей ранее господин Джонсон самоизолировался на Даунинг-стрит после того, как у него было подтверждено заражение вирусом COVID-19.
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Политика
Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу
Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Экономика
Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане
Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.
Общество
Названы 6 регионов России без коронавируса
В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.
Общество
Правительство Самарской области определило перечень организаций, которые продолжат работу с 4 по 30 апреля
По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Правительство региона разработало проект постановления, которым утверждается список иных организаций, на которые не распространяется запрет на работу.
Политика
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Общество
Меган Маркл имеет статус принцессы Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл имеет статус принцессы Великобритании.
Общество
Правила поведения при ЧС утверждены правительством
На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Киберспорт
В бету CS:GO добавили команду, повышающую FPS на старых ПК
В игру добавили новый билд, который улучшает производительность игры на старых компьютерах на базе Intel.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Происшествия
Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области
Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
Здоровье
Врачи назвали лучшие продукты для иммунитета и кишечника
Эксперты ВОЗ рассказали, какие продукты лучше покупать сидящим в изоляции Также врачи советуют употреблять определенные виды сыров, например, чеддер, гауду, моцареллу и пармезан.
Общество
Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что заражён коронавирусом.
Теннис
Шарапова опубликовала свой номер телефона
Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
Экономика
Названы регионы России с самыми большими тратами на еду
Российскими регионами с самыми большими тратами жителей на еду стали Ингушетия, Дагестан, Чукотка и Смоленская область.
Армия и оружие
Словакия отметила 75-ю годовщину освобождения Братиславы советскими войсками
75 лет назад - 4 апреля 1945-го - войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили Братиславу от немецко-фашистских захватчиков.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Футбол
Руни заявил, что ему не нужно было ехать на ЧМ-2006
Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни заявил, что ему не нужно было ехать на чемпионат мира по футболу в 2006 году.
Гаджеты
Redmi представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом
NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
Политика
Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Общество
Главные новости за выходные 4–5 апреля
Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Происшествия
В Петропавловске выявляют нарушителей режима самоизоляции
В Петропавловске трое камчатцев нарушили режим самоизоляции.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»
Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Футбол
Футболисты «Локомотива» отказались идти на сокращение зарплаты
Футболисты московского «Локомотива» отказались сокращать себе зарплату на 40%, об этом сообщил телеграм-канал «Инсайды от Карпа».