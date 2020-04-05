Коронавирус
КоммерсантъЗаразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит. Неделей ранее господин Джонсон самоизолировался на Даунинг-стрит после того, как у него было подтверждено заражение вирусом COVID-19.
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Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Энергетика
Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться
На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
Общество
Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
Единоборства
Тренер Хабиба: «Надеюсь, бой с Фергюсоном на UFC 249 состоится»
Космос
NASA исследует появление солнечных бурь
С помощью спутников SunRISE ученые планируют создать трехмерные карты тех областей Солнца, которые становятся источниками возмущений космической среды, приводящих к появлению солнечных бурь.
Здоровье
В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Авто
Зачем нужна LADA Vesta, когда есть такой Mercedes-Benz C-Class?
Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W203, который имеет довольно обширную линейку двигателей.
Здоровье
Вирусолог рассказал, для кого Covid-19 представляет наибольшую угрозу
По словам доктора медицинских наук, вирусолога и главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Зуева, в группе риска заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 лидируют беременные женщины.
Футбол
Мамаев с благодарностью вспоминает тюремные дни
Происшествия
В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.
Общество
Прибывающие в Приангарье из Москвы и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться на 14 дней
Все прибывающие в Иркутскую область граждане из Москвы и Санкт-Петербурга должны находиться в изоляции в течение 14 дней, сообщается 6 апреля на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Общество
Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за коронавируса
Самыми востребованными на рынке труда вне зависимости от обстоятельств, связанных с коронавирусом, останутся профессии из категории face-to-face (лицом к лицу - прим. ред.). Об этом рассказала профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская.
Наука
Представлен метод повышения эффективности светодиодных ламп
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о способах передачи коронавируса
Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова один заболевший, у которого симптомы ярко выражены, способен заразить трех человек.
Общество
В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Кино
Квентин Тарантино хочет написать книгу с продолжением «Однажды… в Голливуде»
Режиссер Квентин Тарантино в подкасте Pure Cinema заявил, что хочет написать продолжение истории.
Общество
Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
У депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой обнаружили коронавирус. Об этом парламентарий рассказала изданию «Подъем».
Общество
В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв
Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
Здоровье
За несколько часов произошел большой скачок количества потенциальных носителей коронавируса в Омской
Судя по цифрам, произошел большой скачок.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Общество
Главные новости за выходные 4–5 апреля
Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Хоккей
Сколько денег потеряют судьи КХЛ из-за остановки сезона? Отвечает главный арбитр лиги Анисимов
Интервью Алексея Анисимова о прошедшем сезоне КХЛ и развитии судейства Сколько зарабатывают судьи КХЛ и почему им запретили соцсети.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Общество
Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом
Вирусологи считают, россияне недостаточно информированы о COVID-19, и оценивают уровень осведомленности лишь в 8%.