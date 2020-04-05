Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЗаразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит. Неделей ранее господин Джонсон самоизолировался на Даунинг-стрит после того, как у него было подтверждено заражение вирусом COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

На Даунинг-стрит прокомментировали госпитализацию Джонсона

Известия19:43

Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов

ТАСС18:50

Заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона госпитализировали

РИА Новости16:36

Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Коммерсантъ17:12

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован

Ёлдаш17:01

Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

РБК17:14

Британского премьер-министра Бориса Джонсона доставили в госпиталь

Эхо Москвы18:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Энергетика

Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
Вести.Ru 20:05
Общество

Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 19:32
Происшествия

Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной

Lenta.ru 16:06
Единоборства

Тренер Хабиба: «Надеюсь, бой с Фергюсоном на UFC 249 состоится»

FightTime.ru вчера в 02:56
Космос

NASA исследует появление солнечных бурь

С помощью спутников SunRISE ученые планируют создать трехмерные карты тех областей Солнца, которые становятся источниками возмущений космической среды, приводящих к появлению солнечных бурь.
Тольятти-Новости 03 апреля в 22:11
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

РИА Новости 12:40
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости 18:52
Общество

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия вчера в 19:07
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Здоровье

В Кузбассе медик рассказал о лечении первых пациентов с коронавирусом

Дни24 04:05
Авто

Зачем нужна LADA Vesta, когда есть такой Mercedes-Benz C-Class?

Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W203, который имеет довольно обширную линейку двигателей.
Car.ru 04:50
Здоровье

Вирусолог рассказал, для кого Covid-19 представляет наибольшую угрозу

По словам доктора медицинских наук, вирусолога и главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Зуева, в группе риска заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 лидируют беременные женщины.
Невские Новости 21:02
Футбол

Мамаев с благодарностью вспоминает тюремные дни

Газета.Ru вчера в 19:10
Происшествия

В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.
BFM.ru 05:27
Общество

Прибывающие в Приангарье из Москвы и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться на 14 дней

Все прибывающие в Иркутскую область граждане из Москвы и Санкт-Петербурга должны находиться в изоляции в течение 14 дней, сообщается 6 апреля на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
ИрСити 21:19
Общество

Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за коронавируса

Самыми востребованными на рынке труда вне зависимости от обстоятельств, связанных с коронавирусом, останутся профессии из категории face-to-face (лицом к лицу - прим. ред.). Об этом рассказала профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская.
ТК Звезда 18:45
Наука

Представлен метод повышения эффективности светодиодных ламп

ToDay News Ufa вчера в 14:23
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о способах передачи коронавируса

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова один заболевший, у которого симптомы ярко выражены, способен заразить трех человек.
Planet Today вчера в 14:02
Общество

В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Piter.tv 16:33
Кино

Квентин Тарантино хочет написать книгу с продолжением «Однажды… в Голливуде»

Режиссер Квентин Тарантино в подкасте Pure Cinema заявил, что хочет написать продолжение истории.
Афиша Daily 07:57
Общество

Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

У депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой обнаружили коронавирус. Об этом парламентарий рассказала изданию «Подъем».
Lenta.ru 12:03
Общество

В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв

Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
ZAB.RU 06:17
Здоровье

За несколько часов произошел большой скачок количества потенциальных носителей коронавируса в Омской

Судя по цифрам, произошел большой скачок.
РИА СуперОмск 03 апреля в 07:16
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Общество

Главные новости за выходные 4–5 апреля

Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Коммерсантъ 12:00
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск вчера в 08:33
Хоккей

Сколько денег потеряют судьи КХЛ из-за остановки сезона? Отвечает главный арбитр лиги Анисимов

Интервью Алексея Анисимова о прошедшем сезоне КХЛ и развитии судейства Сколько зарабатывают судьи КХЛ и почему им запретили соцсети.
Спорт-Экспресс 15:10
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета 15:54
Общество

Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом

Вирусологи считают, россияне недостаточно информированы о COVID-19, и оценивают уровень осведомленности лишь в 8%.
Известия 14:00
ещё по теме
Главное