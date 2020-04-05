Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian. Решение о госпитализации было принято через 10 дней после того, как глава британского правительства объявил о том, что инфицирован коронавирусом.

Общество Премьер-министр Ирландии решил раз в неделю работать врачом Дублин, 5 апреля 2020, 22:59 — REGNUM Решение работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с пандемией коронавируса, принял премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Гаджеты Intel представил мобильные процессоры 10-го поколения Мобильные процессоры Intel Core 10-го поколения H-серии, способные работать на частотах, превышающих 5 ГГц, представила корпорация Intel, сообщает пресс-служба компании 2 апреля.

Общество Заводы Pepsi и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, как и в каком режиме будут работать крупные и средние предприятия области в период самоизоляции, срок которого президент страны Владимир Путин продлил до конца апреля.

Экономика Экономисты ожидают двухлетнюю рецессию в России Несколько вариантов прогноза по экономике России в связи с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть опубликовал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает РИА Новости.

Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть до 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Авто Стартовало производство самого большого кроссовера Volkswagen Volkswagen приступил к серийной сборке самого большого кроссовера на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае.

Космос Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле Согласно предположению ученых, 29 апреля указанный астероид приблизится к Земле максимально близко - его удаление от планеты составит "всего" около 6,3 миллионов километров.

Экономика Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.