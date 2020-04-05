Коронавирус
Российская газетаБориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian. Решение о госпитализации было принято через 10 дней после того, как глава британского правительства объявил о том, что инфицирован коронавирусом.
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Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Гаджеты
OnePlus 8 Pro с 12 ГБ ОЗУ засветился в бенчмарке
Согласно бенчмарку, аппарат получит топовый восьмиядерный процессорный Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 10.
Общество
Премьер-министр Ирландии решил раз в неделю работать врачом
Дублин, 5 апреля 2020, 22:59 — REGNUM Решение работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с пандемией коронавируса, принял премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.
Экономика
Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике
Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности.
Общество
Жителям Краснодарского края продлили карантин до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин жителям региона еще на неделю, до 12 апреля.
Гаджеты
Intel представил мобильные процессоры 10-го поколения
Мобильные процессоры Intel Core 10-го поколения H-серии, способные работать на частотах, превышающих 5 ГГц, представила корпорация Intel, сообщает пресс-служба компании 2 апреля.
Здоровье
На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион
Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Общество
Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан
Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
Общество
Заводы Pepsi и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, как и в каком режиме будут работать крупные и средние предприятия области в период самоизоляции, срок которого президент страны Владимир Путин продлил до конца апреля.
Экономика
Экономисты ожидают двухлетнюю рецессию в России
Несколько вариантов прогноза по экономике России в связи с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть опубликовал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает РИА Новости.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Происшествия
Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области
Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
Общество
Заболевший коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой
Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес, заразившийся коронавирусом, совершил самоубийство, пишет 5 апреля Le Parisien.
Политика
МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»
МИД России сыронизировал над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом.
Футбол
«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию
Авто
Стартовало производство самого большого кроссовера Volkswagen
Volkswagen приступил к серийной сборке самого большого кроссовера на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Космос
Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле
Согласно предположению ученых, 29 апреля указанный астероид приблизится к Земле максимально близко - его удаление от планеты составит "всего" около 6,3 миллионов километров.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Здоровье
Работники больницы в Нью-Йорке атаковали журналистов ВГТРК
Сотрудники больницы в Нью-Йорке атаковали съемочную группу ВГТРК во время интервью с врачом медучреждения.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Музыка
Группа «Сплин» написала письмо Гарри Поттеру
Композиция, демо-версию которой музыканты выложили на YouTube, называется "Передайте Гарри Поттеру, если вдруг его встретите" (возможно, название тоже рабочее) и написана в виде обращения к главному герою книг Джоан Роулинг.
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум назвали пол будущего ребенка
Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.