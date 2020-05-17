Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан, у которого диагностирован коронавирус, обратился к подписчикам в инстаграме.

Спорт день за днем

Общество Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. 294

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 1K

Общество Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда". 12

Энергетика BNN Bloomberg: США стремятся повторить тактику России для стабилизации нефтяного рынка Энергетические компании США массово сокращают добычу нефти в попытках стабилизировать топливный рынок, сообщает канадское издание BNN Bloomberg.

Гаджеты Обновление Windows 10 добавило проблем пользователям Обновление «KB4556799» для Windows 10, вышедшее 12 мая, вызвало ряд новых проблем у пользователей этой ОС. 12

Шоу-бизнес Друг Аллегровой показал фото певицы без парика и макияжа Снимок народной артистки России, певицы Ирины Аллегровой, на котором артистка без парика и макияжа попали в сеть.

Общество Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times. 974

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 374

Фигурное катание Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. 4

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 922

Здоровье Минздрав Дагестана уточнил причины смерти 40 медработников Причинами смерти 40 медработников в Дагестане стали не только коронавирусная инфекция и пневмония, но и другие диагнозы, сообщили в Минздраве региона.

Политика Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. 15

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 1K

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Футбол Кьеллини: «После разговора с Сарри нужно принимать душ» Маурицио Сарри возглавил «Ювентус» в 2019 году после одного сезона работы в «Челси».

Общество Российские вузы планируют провести экзамены в дистанционном формате Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране. 7

Общество В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ). 7