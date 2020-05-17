Коронавирус
Soccer.ruЗаразившийся коронавирусом Фарфан рассказал о своём самочувствии
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан, у которого диагностирован коронавирус, обратился к подписчикам в инстаграме.
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Джефферсон Фарфан рассказал, как чувствует себя после заражения коронавирусом
Спорт день за днемвчера в 17:26
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Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Энергетика
BNN Bloomberg: США стремятся повторить тактику России для стабилизации нефтяного рынка
Энергетические компании США массово сокращают добычу нефти в попытках стабилизировать топливный рынок, сообщает канадское издание BNN Bloomberg.
Народные новости 08:51
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
Гаджеты
Обновление Windows 10 добавило проблем пользователям
Обновление «KB4556799» для Windows 10, вышедшее 12 мая, вызвало ряд новых проблем у пользователей этой ОС.
Picsnews.net 08:17
Шоу-бизнес
54-летняя бывшая супермодель показала тело в бикини
Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала фото в бикини.
Lenta.ru 07:43
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о надежде на сезон отпусков в 2020 году
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на сезон отпусков летом 2020 года, сообщает 17 мая РБК.
Чита.Ру 04:57
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой показал фото певицы без парика и макияжа
Снимок народной артистки России, певицы Ирины Аллегровой, на котором артистка без парика и макияжа попали в сеть.
URA.Ru 06:35
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Происшествия
В Липецкой области за сутки 49 человек заболели, 1 умер
Напомним, как сообщал ранее оперативный штаб региона, за минувшие сутки в Липецкой области подтверждено 49 случаев инфицирования коронавирусом.
Kursk.com вчера в 07:10
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Здоровье
Минздрав Дагестана уточнил причины смерти 40 медработников
Причинами смерти 40 медработников в Дагестане стали не только коронавирусная инфекция и пневмония, но и другие диагнозы, сообщили в Минздраве региона.
Rambler News Service 08:54
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 15 мая в 04:41
Происшествия
В Петербурге сотрудник автосервиса на ВАЗе протаранил BMW грабителей
Молодой человек пытался помешать преступникам отъехать от автосервиса. Он сел за руль своего ВАЗа и протаранил автомобиль налетчиков.
Российская газета 08:48
Политика
Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям
Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
ФАН вчера в 11:01
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Авто
Новый Logan станет трехмоторным и лишится сцепления
Новый седан Dacia Logan (продаётся в России под брендом Renault) обзаведётся трёхмоторной умеренно-гибридной силовой установкой E-Tech, чтобы соответствовать экостандарту Евро-7.
Motor вчера в 11:18
Общество
В МВД рассказали о штрафах за отказ сдавать тест на коронавирус
В МВД РФ назвали случаи бездействия граждан при коронавирусе, которые грозят штрафом.
ТК Звезда вчера в 05:20
Футбол
Кьеллини: «После разговора с Сарри нужно принимать душ»
Маурицио Сарри возглавил «Ювентус» в 2019 году после одного сезона работы в «Челси».
Евро-футбол.ру 08:57
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников от коронавируса
В Минздраве напомнили, как следует себя вести гипертоникам в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:27
Общество
Российские вузы планируют провести экзамены в дистанционном формате
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране.
Live24 05:28
Культура
Танцор из клипа Little Big попал в Forbes
Красилов приобрёл популярность после выхода клипа на песню Uno группы Little Big.
Говорит Москва 05:59
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
РБК 05:52
Политика
Сторонник Зеленского призвал вернуть медицину времен СССР
Депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко раскритиковал украинскую систему здравоохранения и призвал вернуть медицину "как во времена Советского Союза".
Газета.Ru 05:43
Происшествия
В Латвии обнаружили пропавший дрон
Известия 08:55
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 107 человек
Регион 64 вчера в 01:16