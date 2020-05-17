Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан, у которого диагностирован коронавирус, обратился к подписчикам в инстаграме.

Спорт день за днем

Общество Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах Согласно утвержденным правилам, глава региона направляет в Минэкономразвития на согласование проект решения о приостановлении работы предприятий, которые не работают в отраслях из перечня наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 829

Футбол РПЛ представила календарь оставшихся матчей этого сезона Российская премьер-лига представила сегодня структуру календаря возобновляемого сезона, сообщается на сайте лиги.

Общество Фальков: в ряде регионов в вузах могут пройти традиционные экзамены В регионах РФ, где позволит эпидемиологическая ситуация, экзамены в вузах могут пройти в традиционной форме, но ориентация на дистанционный формат, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Армия и оружие Из Сербии вернулись российские военные специалисты Москва, 16 мая 2020, 18:03 — REGNUM На подмосковный аэродром «Чкаловский» 16 мая тремя военно-транспортными самолётами Ил-76 ВКС России из Сербии были доставлены более 40 военнослужащих и четыре единицы спецтехники сводного отряда Минобороны России, оказавшего помощь дружественной стране в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 18

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 15

Политика В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США. 191

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,7K

Музыка «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы. 8

Общество В России выявлено 9709 новых случаев коронавируса за сутки «За последние сутки в России выявлено 9709 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 4116 случаев (42,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении. 1

Шоу-бизнес Королева рассказала о здоровье Заворотнюк Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому. 8

Общество Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 471

Общество Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны. 107

Авто Chevrolet Niva переименован официально в Lada Niva По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada. 199

Здоровье 115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция. 679

Общество В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97 Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство. 425

Политика Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста. 156

Происшествия Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции. 20

Культура «Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания. 34