Коронавирус
Soccer.ruЗаразившийся коронавирусом Фарфан рассказал о своём самочувствии
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан, у которого диагностирован коронавирус, обратился к подписчикам в инстаграме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Джефферсон Фарфан рассказал, как чувствует себя после заражения коронавирусом
Спорт день за днемвчера в 17:26
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Общество
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Согласно утвержденным правилам, глава региона направляет в Минэкономразвития на согласование проект решения о приостановлении работы предприятий, которые не работают в отраслях из перечня наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.
РИА Новости 06:06
Общество
Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кузбасса
В воскресенье, 17 мая, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обратится к кузбассовцам из-за ситуации с коронавирусом.
VSE42.RU 00:13
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Футбол
РПЛ представила календарь оставшихся матчей этого сезона
Российская премьер-лига представила сегодня структуру календаря возобновляемого сезона, сообщается на сайте лиги.
Татар-информ 15 мая в 07:14
Общество
Фальков: в ряде регионов в вузах могут пройти традиционные экзамены
В регионах РФ, где позволит эпидемиологическая ситуация, экзамены в вузах могут пройти в традиционной форме, но ориентация на дистанционный формат, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
РИА Новости 04:40
Армия и оружие
Из Сербии вернулись российские военные специалисты
Москва, 16 мая 2020, 18:03 — REGNUM На подмосковный аэродром «Чкаловский» 16 мая тремя военно-транспортными самолётами Ил-76 ВКС России из Сербии были доставлены более 40 военнослужащих и четыре единицы спецтехники сводного отряда Минобороны России, оказавшего помощь дружественной стране в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 11:03
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Кино
Новый «Безумный Макс» станет приквелом о Фуриосе без Шарлиз Терон
В новом интервью режиссёр «Безумных Максов» Джордж Миллер подтвердил давние слухи о том, что новая часть франшизы станет приквелом о Фуриосе из «Дороги ярости».
Игромания.ру 15 мая в 07:36
Общество
Раскрыта география новых 60 случаев коронавируса в Пензенской области
Новые случаи коронавирусной инфекции в Пензенской области распределились по двум городам и 17 районам.
Smi58.ru 05:39
Общество
В России выявлено 9709 новых случаев коронавируса за сутки
«За последние сутки в России выявлено 9709 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 4116 случаев (42,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
ФАН 03:42
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Шоу-бизнес
Королева рассказала о здоровье Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
Общество
Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском 05:13
Авто
Chevrolet Niva переименован официально в Lada Niva
По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
32CARS.ru 14 мая в 10:58
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
Здоровье
115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05:34
Общество
В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97
Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:38
Путешествия
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка вчера в 03:40
Политика
Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар
Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста.
Российская газета вчера в 19:31
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
Культура
«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания.
Live24 02:44
Финансы
Рублю придают сил нефть и налоговый период
Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11