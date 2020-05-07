Коронавирус
Vprognoze.ruЗаразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии
Напомним, о заболевании Федуна в результате заражения коронавирусом стало известно 7 мая. Ранее сообщалось, что Федун выделил 10 миллионов рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. После 22 туров РПЛ «Спартак» располагается на восьмом месте турнирного зачета, набрав 28 очков.
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с чего всё началось
Заболевший коронавирусной инфекцией председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заявил РИА Новости, что пока чувствует себя не очень хорошо, а выписка из больницы произойдет не скоро.РИА Новости05:08
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Политика
Спецслужбы Украины задержали главу Одесской таможни
Одесса, Украина, 13 мая 2020, 19:45 — REGNUM Глава Одесской таможни Михаил Грибанов задержан 13 мая Службой безопасности Украины, сообщает «112 Украина».
REGNUM 12:45
Шоу-бизнес
Дочь Пескова высказалась о госпитализации отца с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на заражение коронавирусом.
Городовой 02:15
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Песков рассказал о главной опасности при коронавирусе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как у него протекает коронавирусная инфекция.
РИА Новости 13:18
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной.
Lenta.ru 07:17
Общество
Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
Политика
Украина продлила санкции против российских соцсетей
Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства.
Газета.Ru 13:03
Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:54
Здоровье
Резерв врачей для лечения коронавируса создали в России
Врачи самых разных специальностей проходят интенсивную подготовку к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в России.
Русская Планета вчера в 22:08
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Экономика
Госдума отложила обсуждение закона о новых правилах аренды
Госдума отложила на неделю вопрос о рассмотрении во втором чтении законопроекта, включающего в том числе нормы о продлении и расторжении некоторых договоров аренды недвижимости в 2020 году.
РИА Новости 07:09
Происшествия
Супруги умерли от коронавируса в один день после 61 года брака
В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, супруги заразились коронавирусом и умерли в один день после 61 года брака.
Lenta.ru 11:21
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Симферополь, 13 мая 2020, 17:39 — REGNUM Более десяти новых кораблей в ближайшее время поступит в распоряжение Черноморского флота.
REGNUM 10:39
Энергетика
Польша перекроет российский газ в Европу. Платить придется больше
Польша хочет больше денег На газопровод "Ямал-Европа" приходится пятая часть поставок российского газа в Европу – 33 млрд кубометров из примерно 160 млрд в год.
Капитал страны 10:14
Общество
Российский патологоанатом описал диагностику смерти от коронавируса
В случае, если у погибшего была пневмония и положительный ПЦР-тест на вирус, патологоанатом может написать в заключении, что смерть наступила от коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Общество
Летевший из КНР на Кипр самолет отправился в Москву из-за Турции
Турция не дала разрешение самолету, который летел из Китая на Кипр, пройти через свое воздушное пространство.
Московский Комсомолец 10:12
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Общество
Правительство отказалось от создания российского аналога «Википедии»
Межведомственная рабочая группа была распущена, пишет Газета.ру. Российские власти планировали создание отечественного аналога «Википедии».
Общественное телевидение России 12:40
Экономика
Госдума одобрила резкое увеличение возмещения по вкладам
Министр финансов Антон Силуанов, который ранее поддержал законопроект, подчеркнул, что 10 млн руб. будет компенсироваться в тех случаях, когда граждане оказались в «сложных жизненных ситуациях».
Инвест-Форсайт 06:24
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Наука
В древнейшем храме мира выявили скрытый геометрический узор
Ученые из Тель-Авивского университета и израильского Управления древностей обследовали огромный каменный комплекс Гебекли-Тепе, который считается самым древним храмом в истории человечества.
МИР 24 04:19
Общество
Соцработникам доплатят «собянинские» 25 тысяч рублей
Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, доплату в размере 25 тысяч рублей за каждый месяц выдадут социальным работникам, осуществляющим надомное обслуживание и трудящимся в стационарных учреждениях.
Московский Комсомолец 10:15