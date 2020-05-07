Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruЗаразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии

Напомним, о заболевании Федуна в результате заражения коронавирусом стало известно 7 мая. Ранее сообщалось, что Федун выделил 10 миллионов рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. После 22 туров РПЛ «Спартак» располагается на восьмом месте турнирного зачета, набрав 28 очков.
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с чего всё началось

Леонид Федун рассказал о своем самочувствии в больнице

Заболевший коронавирусной инфекцией председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заявил РИА Новости, что пока чувствует себя не очень хорошо, а выписка из больницы произойдет не скоро.
РИА Новости05:08

Подробнее о событии

Леонид Федун: К сожалению, еще не скоро выпишут из больницы

Спорт день за днем11:59

Федун поблагодарил игроков «Спартака» за ролик с поддержкой

Metaratings06:38

Леонид Федун о лечении от коронавируса: Чувствую себя не очень

Комсомольская правдавчера в 07:17

Леонид Федун: К сожалению, еще не скоро выпишут

Советский спорт05:47

Заболевший коронавирусом Федун заявил, что его ещё не скоро выпишут из больницы

RT на русском06:06

Леонид Федун, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём самочувствии

Чемпионатвчера в 12:21

Федун: «К сожалению, еще не скоро выпишут, так что придется терпеть»

Sport24.ru07:16
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 12:10, Ашберн
Транспорт

Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия вчера в 06:54
Общество

Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия

Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта текущего года, до момента активации новых, говорится в сообщении банка.
РИА Новости 10:51
1
Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Интерфакс 07:26
15
Происшествия

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу полковника СК

РБК 09:29
9
Общество

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Эхо Москвы вчера в 13:15
410
Общество

Собянин объявил о доплатах соцработникам и врачам интернатов

В Москве из-за угрозы коронавируса дополнительные выплаты получат социальные работники, которые взаимодействуют непосредственно с людьми, и врачи психоневрологических интернатов, домов престарелых, стационарных учреждений семьи и детства.
РБК 11:20
37
Общество

В пенсионном фонде объяснили, каким семьям положены выплаты

Что касается второго вида единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, она распространяется на юных пензенцев в возрасте от 3 до 15 лет включительно.
ПензаИнформ 11:48
11
Происшествия

Самолет «Зенита» вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика

Самолет, выполнявший рейс в Уфу из Санкт-Петербурга, сразу после вылета вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам.
РБК 11:12
15
Экономика

Цена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии

Хроника нефтяной войны Саудовская Аравия, прибегнувшая в апреле к беспрецедентному демпингу на нефтяном рынке, столкнулась с серьезными проблемами.
РИА Новости 01:00
Хоккей

ИИХФ поменяет Россию и Канаду местами в группах на ЧМ-2021 по хоккею

Международная федерация хоккея собирается изменить расстановку в группах на ЧМ-2021, который пройдет в Белоруссии и Латвии.
ProstoProSport 11 мая в 11:20
Общество

Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило

В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru 07:09
1K
Фигурное катание

Тренер Волков: Руководство «Хрустального» не хотело брать Трусову

Напомним, Трусова тренировалась под руководством Волкова до 2016 года, затем перешла в группу Этери Тутберидзе.
Нева Спорт вчера в 16:29
Авто

BYD представит для Европы электрокар круче Tesla

Электрическая модель, по заявлению разработчиков, станет более бюджетной альтернативой американской Tesla, но превзойдет её по оснащению.
Car.ru 09:59
Политика

В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова

Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса 00:32
308
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,2K
Общество

Минкомсвязь ввела новые мощности для стабилизации портала госуслуг

"В настоящее время работа портала стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено", – заявили в пресс-службе Минкомсвязи.
Москва 24 09:01
5
Религия

Полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви

В Черногории полиция задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия.
РЕН ТВ вчера в 16:42
3
Шоу-бизнес

Супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа

Известная модель Снежана Онопко сделала сенсационное заявление о непростой жизни с мужем-бизнесменом Николаем Щурой.
Городовой 08:36
Общество

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия полиции

Законопроект о расширении полномочий полиции внесло в Госдуму правительство РФ.
Российская газета 04:14
3,8K
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
763
Политика

Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса

В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
Происшествия

СКР не признал действия сестер Хачатурян самообороной

Следственный комитет России (СКР) отказался переквалифицировать действия обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян на необходимую оборону, сообщил адвокат Алексей Липцер.
Коммерсантъ 06:12
198
Политика

Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram

Страница главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram стала недоступна.
Ведомости 05:45
751
Общество

Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
60
Здоровье

174 медработника в Нижегородской области заразились коронавирусом

В ходе онлайн конференции заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что у 174 медработников обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 06:32
4
Политика

Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин

«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
117
Общество

Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его

Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
5
Политика

Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании на выборах

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который позволяет проводить референдумы и выборы всех уровней с использованием дистанционного голосования.
Ведомости 10:05
2,8K
Футбол

Чемпионат Италии возобновится 13 июня

Все 20 команд возобновят тренировки в обычном режиме 18 мая, а рестарт назначен на 13 июня.
Советский спорт 11:48
Игры

Epic Games анонсировала Unreal Engine 5

News.ru 11:47
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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