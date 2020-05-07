Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruЗаразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии

Напомним, о заболевании Федуна в результате заражения коронавирусом стало известно 7 мая. Ранее сообщалось, что Федун выделил 10 миллионов рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. После 22 туров РПЛ «Спартак» располагается на восьмом месте турнирного зачета, набрав 28 очков.
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с чего всё началось

Леонид Федун рассказал о своем самочувствии в больнице

Заболевший коронавирусной инфекцией председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заявил РИА Новости, что пока чувствует себя не очень хорошо, а выписка из больницы произойдет не скоро.
РИА Новости05:08

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Леонид Федун: К сожалению, еще не скоро выпишут из больницы

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Федун поблагодарил игроков «Спартака» за ролик с поддержкой

Metaratings06:38

Леонид Федун: К сожалению, еще не скоро выпишут

Советский спорт05:47

Федун: «К сожалению, еще не скоро выпишут, так что придется терпеть»

Sport24.ru07:16

Заболевший коронавирусом Федун заявил, что его ещё не скоро выпишут из больницы

RT на русском06:06

Леонид Федун, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём самочувствии

Чемпионатвчера в 12:21

Леонид Федун о лечении от коронавируса: Чувствую себя не очень

Комсомольская правдавчера в 07:17
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 15:14, Ашберн
Киберспорт

В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком

Чемпионат 05:28
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Общество

В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V

Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
OAnews 12:26
2
Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 10:41
2
Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
29
Игры

Продолжение «отечественного Fallout» появилось в Steam

Продолжение «отечетсвенного Fallout» доступно в Steam.
NewInform 10:48
2
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
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Киберспорт

VP.Prodigy и Natus Vincere выступят на ESL One Birmingham 2020

Приглашения получили VP.Prodigy, Natus Vincere, Gambit Esports, FlyToMoon, Team Spirit и другие коллективы.
CyberSport.ru 13:04
Игры

Космическая стратегия Stellaris временно раздается в Steam бесплатно

Faktom вчера в 11:33
7
Игры

Дракманн сделал из The Last of Us 2 трибуну для политических заявлений

NewInform вчера в 06:33
Игры

У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга из Mortal Kombat 3

Игромания.ру 09:40
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета 13:53
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Общество

На госуслугах открыли сервис для оформления выплат на детей

Напомним, по указу президента с 1 июня для детей от 3 до 16 лет введут единовременную выплату в 10 тысяч рублей.
Краснодарские известия вчера в 11:21
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Кино

«Новые мутанты» выйдут в прокат 28 августа

Игромания.ру 13:31
Кино

СМИ стал известен общий бюджет продолжений «Аватара»

Peterburg2.ru 11 мая в 14:13
6
Игры

Сложности с подготовкой: Square Enix не станет проводить цифровое шоу вместо презентации на Е3 2020

Японское издательство Square Enix решило не проводить цифровое шоу вместо презентации, которая должна была состояться в рамках Е3 2020.
3DNews 14:52
1
Общество

ЕГЭ переносится на более поздний срок

Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей 06:11
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Кино

Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News 06:28
46
Игры

Ремастер первых двух Tony Hawk’s Pro Skater выйдет в сентябре

News.ru вчера в 12:14
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Кино

Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу

Piter.tv 13:05
2
Интернет

YouTube Music заменит Google Play Музыку

Google сообщила о том, что в скором времени платформа YouTube Musiс заменит сервис Google Play Музыка.
CNews 03:18
1
Кино

У «Американской истории ужасов» появится спин-офф

Хоррор-антология канала FX «Американская история ужасов» в ближайшее время обзаведется дочерним шоу — разработкой спин-оффа занимается соавтор и продюсер оригинала Райан Мерфи.
Кinomania 11 мая в 20:48
2
Общество

Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»

Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 08:29
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Общество

Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
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Общество

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией.
Ведомости 13:08
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Гаджеты

Intel готовит Core i9-10885H: ещё один мобильный восьмиядерник

Первоначально предполагалось, что процессоры Intel Core i9-10885H являлись тестовыми образцами восьмиядерных мобильных чипов Comet Lake-H, и в итоге они превратились в вышедшие Core i9-10980HK.
3DNews вчера в 10:13
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Игры

Ролевую игру Disco Elysium переведут на русский язык

Vevby.ru вчера в 14:43
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Общество

В Свердловской области зафиксировано ещё 135 случаев коронавируса

В Свердловской области за прошедшую неделю было зафиксировано ещё 135 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
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Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
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Леонид Арнольдович Федун
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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