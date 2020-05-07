Коронавирус
Vprognoze.ruЗаразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии
Напомним, о заболевании Федуна в результате заражения коронавирусом стало известно 7 мая. Ранее сообщалось, что Федун выделил 10 миллионов рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. После 22 туров РПЛ «Спартак» располагается на восьмом месте турнирного зачета, набрав 28 очков.
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с чего всё началось
Заболевший коронавирусной инфекцией председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заявил РИА Новости, что пока чувствует себя не очень хорошо, а выписка из больницы произойдет не скоро.РИА Новости05:08
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 15:14, Ашберн
Общество
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Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
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Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
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Продолжение «отечетсвенного Fallout» доступно в Steam.
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СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
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VP.Prodigy и Natus Vincere выступят на ESL One Birmingham 2020
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CyberSport.ru 13:04
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Космическая стратегия Stellaris временно раздается в Steam бесплатно
Faktom вчера в 11:33
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Дракманн сделал из The Last of Us 2 трибуну для политических заявлений
NewInform вчера в 06:33
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Игромания.ру 09:40
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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Общество
На госуслугах открыли сервис для оформления выплат на детей
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Краснодарские известия вчера в 11:21
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Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Кино
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Peterburg2.ru 11 мая в 14:13
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Сложности с подготовкой: Square Enix не станет проводить цифровое шоу вместо презентации на Е3 2020
Японское издательство Square Enix решило не проводить цифровое шоу вместо презентации, которая должна была состояться в рамках Е3 2020.
3DNews 14:52
Общество
ЕГЭ переносится на более поздний срок
Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей 06:11
Кино
Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News 06:28
Игры
Ремастер первых двух Tony Hawk’s Pro Skater выйдет в сентябре
News.ru вчера в 12:14
Кино
Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу
Piter.tv 13:05
Интернет
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Google сообщила о том, что в скором времени платформа YouTube Musiс заменит сервис Google Play Музыка.
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Хоррор-антология канала FX «Американская история ужасов» в ближайшее время обзаведется дочерним шоу — разработкой спин-оффа занимается соавтор и продюсер оригинала Райан Мерфи.
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Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
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Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
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Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
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Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет
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Intel готовит Core i9-10885H: ещё один мобильный восьмиядерник
Первоначально предполагалось, что процессоры Intel Core i9-10885H являлись тестовыми образцами восьмиядерных мобильных чипов Comet Lake-H, и в итоге они превратились в вышедшие Core i9-10980HK.
3DNews вчера в 10:13
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Ролевую игру Disco Elysium переведут на русский язык
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В Свердловской области зафиксировано ещё 135 случаев коронавируса
В Свердловской области за прошедшую неделю было зафиксировано ещё 135 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
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Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
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