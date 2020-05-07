Коронавирус
Vprognoze.ruЗаразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии
Напомним, о заболевании Федуна в результате заражения коронавирусом стало известно 7 мая. Ранее сообщалось, что Федун выделил 10 миллионов рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. После 22 туров РПЛ «Спартак» располагается на восьмом месте турнирного зачета, набрав 28 очков.
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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, госпитализированный из-за заражения коронавируса, в разговоре с журналистом «Комсомольской Правды» рассказал о своём самочувствии.Евро-футбол.ру12:33
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Футбол
Месси сменил имидж, полностью сбрив бороду
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Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
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РИА Новости 15:22
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По мнению Вашингтона, вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Турции и США.
Вестник Кавказа 13:55
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РИА Новости 13:15
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Газета.Ru 16:09
Общество
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск 06:27
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Послезавтра Sony покажет 18 минут геймплея Ghost of Tsushima
Sony анонсировала свежий эпизод State of Play, который начнётся 14 мая в 23:00 МСК.
Игромания.ру 13:12
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Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
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Коммерсантъ вчера в 09:48
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Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
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Газета.Ru 09:21
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Эксперт назвал самые эпидемиологически опасные места в Петербурге
Одной из самых опасных зон остается общественный транспорт.
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Lenta.ru 08:53
Общество
Роскосмос подтвердил контракт на доставку космонавта НАСА на МКС
Роскосмос и НАСА подписали контракт на доставку американского космонавта на МКС с помощью пилотируемого корабла "Союз МС", пишет ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.
Газета.Ru 16:08
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Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
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Лидер Афганистана приказал силовикам перейти к борьбе с «Талибаном»
Президент Афганистана Ашраф Гани приказал силовым ведомствам страны перейти в режим наступательных действий против представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России).
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Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
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В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
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Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
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На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48