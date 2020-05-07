Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruЗаразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии

Напомним, о заболевании Федуна в результате заражения коронавирусом стало известно 7 мая. Ранее сообщалось, что Федун выделил 10 миллионов рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. После 22 туров РПЛ «Спартак» располагается на восьмом месте турнирного зачета, набрав 28 очков.
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«Самочувствие — не очень». У Федуна — коронавирус, он по-прежнему в больнице

Sport24.ruвчера в 14:59

Леонид Федун – из больницы: Честно, чувствую себя не очень

Советский спортвчера в 12:50

Леонид Федун, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём самочувствии

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Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун: Чувствую себя не очень

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Госпитализированный с COVID-19 Федун сообщил о своем самочувствии

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Федун впервые после госпитализации рассказал о своём самочувствии

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Леонид Федун о лечении от коронавируса: Чувствую себя не очень

Комсомольская правдавчера в 07:17
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
РБК 03:46
4,3K
Происшествия

В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Ведомости вчера в 17:49
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
165
Общество

«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня

Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
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Кино

Россияне определили самый популярный фильм в период самоизоляции

Фильм Заражение режиссера Стивена Содерберга стал лидером по просмотрам в России во время самоизоляции.
iReactor 02:40
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Экономика

Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%

Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Происшествия

Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах

Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Известия вчера в 07:13
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Кино

Певцов ответил критикам фильма «На Париж»

Рамблер вчера в 16:17
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Фигурное катание

ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании

МК-Спорт 11 мая в 11:50
Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
REGNUM 03:40
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Общество

Вендинг в России вошел в список пострадавших от пандемии отраслей

Торговля через автоматы (вендинг) в России вошла в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Известия 04:31
Происшествия

В Петербурге от COVID-19 скончался первый полицейский

Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 10:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге умер от двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, подполковник полиции, начальник 16-го отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району Руслан Анисимов.
REGNUM 03:53
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Здоровье

На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус

По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин.
Российская газета 04:27
561
Общество

Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости вчера в 18:02
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС вчера в 07:01
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Экономика

Алгоритм расчета страховых взносов от ФНС: разбираем детально

Налоговики напоминают, что статьей 421 НК РФ установлено, что база для исчисления страховых взносов, определяется по истечении каждого календарного месяца, как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса.
Бухгалтерия.ру 10 мая в 04:18
1
Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 85 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 85 новых заболевших коронавирусом.
АиФ Саратов 02:35
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
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Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей

Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей.
Тарантас Ньюс 01:38
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Музыка

«Евровидение-2020» стартует 12 мая в режиме онлайн

Piter.tv вчера в 08:01
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Общество

Рязанцам пояснили, как получить выплаты на детей

Ранее получать ежемесячную выплату в 5000 рублей с апреля по июнь на детей до трёх лет могли лишь семьи с правом на материнский капитал, при этом ПФР уже перечислил такие выплаты по заявлениям рязанцев, которые поступили в апреле.
МедиаРязань 02:40
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
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Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 13:21
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Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
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Здоровье

В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса

Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:35
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Политика

Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций

Компания Facebook произвела блокировку Instagram-аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова.
Газета.Ru 03:59
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Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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