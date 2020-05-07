Напомним, о заболевании Федуна в результате заражения коронавирусом стало известно 7 мая. Ранее сообщалось, что Федун выделил 10 миллионов рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. После 22 туров РПЛ «Спартак» располагается на восьмом месте турнирного зачета, набрав 28 очков.

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Общество Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми. 4,3K

Происшествия В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона. 10

Экономика Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5% Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда. 4

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Общество Вендинг в России вошел в список пострадавших от пандемии отраслей Торговля через автоматы (вендинг) в России вошла в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Происшествия В Петербурге от COVID-19 скончался первый полицейский Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 10:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге умер от двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, подполковник полиции, начальник 16-го отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району Руслан Анисимов. 16

Здоровье На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин. 561

Экономика Алгоритм расчета страховых взносов от ФНС: разбираем детально Налоговики напоминают, что статьей 421 НК РФ установлено, что база для исчисления страховых взносов, определяется по истечении каждого календарного месяца, как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса. 1

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Общество Рязанцам пояснили, как получить выплаты на детей Ранее получать ежемесячную выплату в 5000 рублей с апреля по июнь на детей до трёх лет могли лишь семьи с правом на материнский капитал, при этом ПФР уже перечислил такие выплаты по заявлениям рязанцев, которые поступили в апреле. 6

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