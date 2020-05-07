Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruЗаразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии

Напомним, о заболевании Федуна в результате заражения коронавирусом стало известно 7 мая. Ранее сообщалось, что Федун выделил 10 миллионов рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. После 22 туров РПЛ «Спартак» располагается на восьмом месте турнирного зачета, набрав 28 очков.
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Леонид Федун рассказал о своем самочувствии в больнице

Заболевший коронавирусной инфекцией председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заявил РИА Новости, что пока чувствует себя не очень хорошо, а выписка из больницы произойдет не скоро.
РИА Новости05:08

Подробнее о событии

Леонид Федун: К сожалению, еще не скоро выпишут из больницы

Спорт день за днем11:59

Федун сообщил о нескорой выписке после госпитализации с коронавирусом

РБК07:23

Леонид Федун о лечении от коронавируса: Чувствую себя не очень

Комсомольская правдавчера в 07:17

Федун: «К сожалению, еще не скоро выпишут, так что придется терпеть»

Sport24.ru07:16

Леонид Федун: К сожалению, еще не скоро выпишут

Советский спорт05:47

Леонид Федун, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём самочувствии

Чемпионатвчера в 12:21

Федун поблагодарил игроков «Спартака» за ролик с поддержкой

Metaratings06:38
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 21:22, Ашберн
Здоровье

13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:11
52
Единоборства

Веттори накинулся на соперника за отмену боя на UFC Fight Night 171

Итальянец Марвин Веттори остался недоволен отменой боя с Карлом Роберсоном на турнире UFC Fight Night 171.
Спорт-Экспресс 20:23
Здоровье

Названа причина низкой смертности от коронавируса в России

Ранее сообщалось, что количество инфицированных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 10 028 человек.
URA.Ru 19:29
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,4K
Политика

В «Нафтогазе» объяснили увольнение Витренко

Увольнение исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко связано с оптимизацией внутренней организационной структуры компании, а также перераспределением обязанностей между подразделениями.
РБК 12:29
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Единоборства

Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия 20:30
3
Происшествия

Якутского шамана Александра Габышева увезли в психиатрическую больницу

Якутского шамана Александра Габышева задержали и увезли в психиатрическую больницу.
Дождь вчера в 08:23
568
Общество

ЕГЭ переносится на более поздний срок

Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей 06:11
1,1K
Общество

Госдума приняла закон о реформе ОСАГО

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 09:27
21
Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 11 мая в 09:58
441
Общество

Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку

Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Газета.Ru вчера в 12:26
7
Политика

Аккаунт Кадырова в Instagram удален из-за санкций США

Коммерсантъ 04:58
789
Общество

Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США

RuNews24.ru 08:32
79
Политика

В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России

Ранее сообщалось, что МИД России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 19:27
679
Общество

Летевший из КНР на Кипр самолет отправился в Москву из-за Турции

Турция не дала разрешение самолету, который летел из Китая на Кипр, пройти через свое воздушное пространство.
Московский Комсомолец 10:12
12
Общество

Законопроект о праве полиции вскрывать автомобили внесён в Госдуму

Москва, 13 мая 2020, 10:25 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях полиции правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 03:25
4,1K
Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
3,3K
Общество

Лоукостер «Победа» возобновляет полеты с 1 июня

Тавто.Ру 05:26
90
Здоровье

Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН

Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
Известия 18:14
2
Кино

Актер Певцов ответил BadComedian на критику фильма про 9 Мая

URA.Ru вчера в 08:12
373
Политика

Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году

Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.
Парламентская газета 17:01
1
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
4,8K
Авто

Hyundai отзывает около 100 тыс. автомобилей

Австралийское подразделение Hyundai выпустило отзыв для почти 100 000 автомобилей из-за потенциального риска возгорания, вызванного коротким замыканием, которое может произойти даже при выключенном двигателе.
32CARS.ru 01:12
Экономика

Минсельхоз США предсказал России лидерство в экспорте пшеницы

Министерство сельского хозяйства США включило Россию в число лидеров по объемам производства и экспорта пшеницы в предстоящем аграрном году (с начала июля 2020-го по конец июня 2021-го).
Российская газета 03:48
255
Здоровье

Таджикистан попытается впредь выявлять коронавирус по рекомендации ВОЗ

Душанбе, 13 мая 2020, 16:32 — REGNUM Эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подготовили и разослали в медицинские учреждения Таджикистана клиническое руководство по выявлению коронавируса и лечению COVID-19 на территории страны.
REGNUM 09:32
2
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 11 мая в 16:10
Происшествия

Избитого отчимом мальчика из Мончегорска показали на федеральном ТВ

Северпост 11:15
9
Происшествия

В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК 18:31
67
Общество

В Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих

Группа депутатов Госдумы направила исполняющему обязанности премьер-министра России Андрею Белоусову обращение с просьбой открыть религиозные учреждения для посещения верующими при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
РБК 19:39
10
Кино

СМИ стал известен общий бюджет продолжений «Аватара»

Peterburg2.ru 11 мая в 14:13
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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