Заболевший коронавирусной инфекцией председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заявил РИА Новости, что пока чувствует себя не очень хорошо, а выписка из больницы произойдет не скоро.

с чего всё началось

Напомним, о заболевании Федуна в результате заражения коронавирусом стало известно 7 мая. Ранее сообщалось, что Федун выделил 10 миллионов рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. После 22 туров РПЛ «Спартак» располагается на восьмом месте турнирного зачета, набрав 28 очков.

Общество Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок. 455

Наука Создан прототип квантового радара Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.

Происшествия СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер. 78

Общество В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты. 2,8K

Общество За две недели в Липецкую область из-за границы вернулись 106 человек С 27 апреля по 10 мая в ЦФО вернулись 6289 человек из 75 стран.

Политика Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат Президент России Владимир Путин в ходе совещания раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, он попросил чиновников обратить внимание на исполнительскую дисциплину.

Технологии Sony превысила планку в 110 млн проданных копий PlayStation 4 С января по март Sony удалось продать еще 1,5 млн консолей текущего поколения, однако это меньше 2,6 млн систем, проданных компанией за аналогичный период прошлого года. 3

Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 411

Общество Россияне за сутки подали более 2 миллионов заявок на выплаты на детей Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время совещания о социально-экономической ситуации в стране обратил внимание на то, что за минувшие сутки российские граждане подали свыше двух миллионов заявлений на выплату десяти тысяч рублей на ребенка. 2

Космос Ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе Замечено, что на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для того, чтобы можно было говорить об образовании жизни на Марсе. 1

Общество «Победа» возобновит полеты 1 июня Российский лоукостер «Победа» с 1 июня поэтапно начнет восстановление программы внутренних полетов. 77

Общество Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 6

Авто Toyota представила универсал Corolla 2000 Limited с новым двигателем Новая Toyota Corolla 2000 Limited – первая Corolla в текущем поколении, оснащенная 2,0-литровым бензиновым двигателем M20A-FKS серии Dynamic Force мощностью 170 л.с. и 202 Нм крутящего момента.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 84

Гаджеты У камеры смартфона OnePlus 8 Pro обнаружилось «рентгеновское зрение» Квадромодуль основной камеры нового флагманского смартфона OnePlus 8 Pro включает 5-Мп сенсор с цветовым фильтром.

Политика Глава Минздрава допустил трансформацию ОМС Москва, 13 мая 2020, 14:11 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил трансформацию системы обязательного медицинского страхования (ОМС), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.