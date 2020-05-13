Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruЗаразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии

Напомним, о заболевании Федуна в результате заражения коронавирусом стало известно 7 мая. Ранее сообщалось, что Федун выделил 10 миллионов рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. После 22 туров РПЛ «Спартак» располагается на восьмом месте турнирного зачета, набрав 28 очков.
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с чего всё началось

Леонид Федун рассказал о своем самочувствии в больнице

Заболевший коронавирусной инфекцией председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заявил РИА Новости, что пока чувствует себя не очень хорошо, а выписка из больницы произойдет не скоро.
РИА Новости05:08

Подробнее о событии

Федун поблагодарил игроков «Спартака» за ролик с поддержкой

Metaratings06:38

Федун: «К сожалению, еще не скоро выпишут, так что придется терпеть»

Sport24.ru07:16

Леонид Федун, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём самочувствии

Чемпионатвчера в 12:21

Заболевший коронавирусом Федун рассказал о своем состоянии

Газета.Ru05:19

Заболевший коронавирусом Федун заявил, что его ещё не скоро выпишут из больницы

RT на русском06:06

Леонид Федун: К сожалению, еще не скоро выпишут

Советский спорт05:47

Леонид Федун о лечении от коронавируса: Чувствую себя не очень

Комсомольская правдавчера в 07:17
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:34, Ашберн
Общество

В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте

REGNUM 06:55
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Общество

Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ

Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
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Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
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Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

REGNUM 07:15
15
Общество

В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
2,8K
Общество

За две недели в Липецкую область из-за границы вернулись 106 человек

С 27 апреля по 10 мая в ЦФО вернулись 6289 человек из 75 стран.
Most.tv 04:45
Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
2
Политика

Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат

Президент России Владимир Путин в ходе совещания раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, он попросил чиновников обратить внимание на исполнительскую дисциплину.
Lenta.ru 07:27
Технологии

Sony превысила планку в 110 млн проданных копий PlayStation 4

С января по март Sony удалось продать еще 1,5 млн консолей текущего поколения, однако это меньше 2,6 млн систем, проданных компанией за аналогичный период прошлого года.
NewInform 05:18
3
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

RT на русском вчера в 16:57
5,3K
Шоу-бизнес

Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье

Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
11
Происшествия

«Ленэнерго» обыскивают из-за пропажи миллионов на «Зенит Арене»

Стадион "Газпром Арена" (ранее "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM "Идут обыски", — лаконично сообщили в "Ленэнерго".
REGNUM 07:05
10
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
725
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11 мая в 12:17
411
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
69
Общество

Россияне за сутки подали более 2 миллионов заявок на выплаты на детей

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время совещания о социально-экономической ситуации в стране обратил внимание на то, что за минувшие сутки российские граждане подали свыше двух миллионов заявлений на выплату десяти тысяч рублей на ребенка.
Журналистская правда 05:45
2
Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Космос

Ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе

Замечено, что на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для того, чтобы можно было говорить об образовании жизни на Марсе.
РЕН ТВ 11 мая в 19:41
1
Общество

«Победа» возобновит полеты 1 июня

Российский лоукостер «Победа» с 1 июня поэтапно начнет восстановление программы внутренних полетов.
BFM.ru 04:17
77
Общество

Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя

Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
6
Здоровье

271 новый случай коронавируса зафиксирован в Нижегородской области

После получения новых результатов анализов в регионе подтвержден 271 новый случай коронавирусной инфекции.
Время Н 05:23
2
Авто

Toyota представила универсал Corolla 2000 Limited с новым двигателем

Новая Toyota Corolla 2000 Limited – первая Corolla в текущем поколении, оснащенная 2,0-литровым бензиновым двигателем M20A-FKS серии Dynamic Force мощностью 170 л.с. и 202 Нм крутящего момента.
Автоновости дня 03:00
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
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Гаджеты

У камеры смартфона OnePlus 8 Pro обнаружилось «рентгеновское зрение»

Квадромодуль основной камеры нового флагманского смартфона OnePlus 8 Pro включает 5-Мп сенсор с цветовым фильтром.
3DNews 07:27
Политика

В Госдуму внесли поправки о голосовании на выборах дистанционно

В Госдуму внесли поправки о возможности голосовать на выборах и референдумах в России дистанционно.
RT на русском 06:44
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Политика

Глава Минздрава допустил трансформацию ОМС

Москва, 13 мая 2020, 14:11 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил трансформацию системы обязательного медицинского страхования (ОМС), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:11
Гаджеты

Абсурдным 700-долларовым колёсикам Apple Mac Pro Wheels Kit нашлось применение — их прикрепили к скейтборду

Как известно, набор колёсиков Apple Mac Pro Wheels Kit для компьютера Mac Pro стоит 700 долларов.
iXBT.com 02:20
Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос 11 мая в 14:09
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Происшествия

В Омской области после жалоб пациентов проверят Калачинскую ЦРБ

АиФ Омск 05:04
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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