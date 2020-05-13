Коронавирус
Vprognoze.ruЗаразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии
Напомним, о заболевании Федуна в результате заражения коронавирусом стало известно 7 мая. Ранее сообщалось, что Федун выделил 10 миллионов рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. После 22 туров РПЛ «Спартак» располагается на восьмом месте турнирного зачета, набрав 28 очков.
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с чего всё началось
Заболевший коронавирусной инфекцией председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заявил РИА Новости, что пока чувствует себя не очень хорошо, а выписка из больницы произойдет не скоро.РИА Новости05:08
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С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
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Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время совещания о социально-экономической ситуации в стране обратил внимание на то, что за минувшие сутки российские граждане подали свыше двух миллионов заявлений на выплату десяти тысяч рублей на ребенка.
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BFM.ru 04:17
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Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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