В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, обратился к россиянам, призвав их оставаться дома.

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