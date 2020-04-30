Коронавирус
ФАНЗаразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, обратился к россиянам, призвав их оставаться дома.
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В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельНТВ 13:11
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