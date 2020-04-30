В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения.

Мишустин, получив положительный тест на коронавирус, лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину. В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что заразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам.

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