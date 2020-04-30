Коронавирус
Российская газетаМишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину. По требованиям Роспотребнадзора глава правительства уходит в самоизоляцию. "Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - подчеркнул он.
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Это просто сигнал всем нам — давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно, что мы тут все прошли проблемы и давайте все тут погуляем походим — ну давайте погуляем, но чем это закончится — боюсь, что ничем хорошим.
— Сергей Собянин, мэр МосквыВерсия-Саратов 12:51
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
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Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
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Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты в России
Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил предложенную Роскосмосом линейку новых ракет, в том числе и работы по созданию многоразовых ракет, которые сейчас использует американская компания SpaceX Илона Маска.
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Обнаружено новое средство от коронавируса
Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком.
Lenta.ru 13:27
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Forbes подсчитал потери российского рынка недвижимости
В апреле 2019 года совокупный арендный доход участников рейтинга Forbes «Короли российской недвижимости» превышал 650 миллионов долларов, в этом году — всего 250 миллионов долларов.
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N+1 28 апреля в 08:33
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«Норникель» снизил выпуск металлов
В первом квартале года «Норникель» снизил производство основных металлов, следует из сообщения компании об операционных результатах за квартал.
Коммерсантъ 11:16
Экономика
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Если сумма переводов за месяц превысит отметку 100 тысяч рублей, то комиссия составит минимум 0,5 процентов, но не более 1500 рублей.
Парламентская газета 20:17
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Газета Metro 13:07
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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
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Игры
Darkborn, ранее известная как Project Wight, заморожена
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Здоровье
Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России
Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
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Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 11:45
Общество
В России предложили провести амнистию по легким статьям КоАП
В Госдуму в ближайшее время планируют внести проект постановления "Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения", приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает газета "Известия".
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«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован»,— говорится в сообщении.
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