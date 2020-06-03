Форвард «Урала» Павел Погребняк, который заразился коронавирусом, выписан из больницы. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Политика Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ. 1

Здоровье Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства. 385

Общество Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 368

Экономика Россия может потерять статус лидера по экспорту пшеницы По итогам сезона-2019/20 Россия может уступить странам Евросоюза мировое лидерство в экспорте пшеницы, пишет «Агроинвестор» со ссылкой на заявление президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского. 12

Общество Италия открывает границы для туристов из стран ЕС Италия с 3 июня возобновляет сообщение между регионами, а также открывает границы для туристов из стран Европы, сообщает итальянская The Local.

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 2K

Хоккей «Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших хоккейных клубов Европы Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших клубов Европы. Об этом сообщает хоккейный портал HockeyArchives.

Происшествия В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки Ленинский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения 39-летнему жителю поселка Ленино, который обвиняется в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки - собственной крестницы. 1

Здоровье От коронавируса умер уникальный врач Таймураз Тедтоев Не стало известного военного эпидемиолога, терапевта, бывшего главного врача экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219 Таймураза Асламбековича Тедтоева. 15

Экономика The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса» «Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. 263

Гаджеты Составлен список самых мощных недорогих Android-смартфонов Специалисты китайской программы для тестирования производительности устройства AnTuTu проверили смартфоны среднего уровня и предоставили список наиболее производительных гаджетов с операционной ситемой Android. 7

Общество Кировские паломники собрались в Великорецкий крестный ход Жители Великорецкого просят паломников не идти в крестный ход и не подвергать опасности селян. 66