Коронавирус
Евро-футбол.руЗаразившийся коронавирусом Погребняк выписан из больницы
Форвард «Урала» Павел Погребняк, который заразился коронавирусом, выписан из больницы. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
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Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
Здоровье
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru 10:59
Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru вчера в 14:15
Экономика
Россия может потерять статус лидера по экспорту пшеницы
По итогам сезона-2019/20 Россия может уступить странам Евросоюза мировое лидерство в экспорте пшеницы, пишет «Агроинвестор» со ссылкой на заявление президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского.
Агробук вчера в 00:00
Происшествия
Полицейские встали на колени перед протестующими в США
Полицейские в городе Фейетвилл (штат Северная Каролина) встали на колени перед протестующими. Видео опубликовал Telegram-канал «Милитарист».
Lenta.ru вчера в 09:31
Общество
Италия открывает границы для туристов из стран ЕС
Италия с 3 июня возобновляет сообщение между регионами, а также открывает границы для туристов из стран Европы, сообщает итальянская The Local.
Expert.ru 08:03
Путешествия
Туроператоры назвали цены на отдых в России в 2020 году
Цены на авиабилеты и отдых внутри России сохранятся этим летом на уровне 2019 года.
BFM.ru 07:49
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
Общество
Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию
Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
Политика
Президент Казахстана оценил возможность «крымского сценария» в его стране
Журналисты «Комсомольской правды» попросили президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева оценить «прогнозы» некоторых экспертов о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в его стране.
Комсомольская правда вчера в 19:07
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
Политика
Посол России в США отверг возможность остановки «Северного потока — 2»
Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США Ричарда Гренелла, писала о возможности введения санкций в отношении проекта.
RT на русском 10:54
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Здоровье
Умерших пациентов жирновского интерната проверяют на коронавирус
Волгоградская правда 09:54
Хоккей
«Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших хоккейных клубов Европы
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших клубов Европы. Об этом сообщает хоккейный портал HockeyArchives.
Татар-информ 08:50
Политика
Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт.
Коммерсантъ 11:12
Происшествия
В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки
Ленинский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения 39-летнему жителю поселка Ленино, который обвиняется в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки - собственной крестницы.
Российская газета 11:29
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
Здоровье
От коронавируса умер уникальный врач Таймураз Тедтоев
Не стало известного военного эпидемиолога, терапевта, бывшего главного врача экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219 Таймураза Асламбековича Тедтоева.
Московский Комсомолец 06:01
Транспорт
В РЖД рассказали о сроках восстановления движения до Мурманска
Свободная Пресса 07:14
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК вчера в 08:50
Гаджеты
Составлен список самых мощных недорогих Android-смартфонов
Специалисты китайской программы для тестирования производительности устройства AnTuTu проверили смартфоны среднего уровня и предоставили список наиболее производительных гаджетов с операционной ситемой Android.
Территория новостей вчера в 23:48
Общество
Кировские паломники собрались в Великорецкий крестный ход
Жители Великорецкого просят паломников не идти в крестный ход и не подвергать опасности селян.
Свойкировский.рф 03:37
Шоу-бизнес
Анна Семенович объявила голодовку
Известная певица Анна Семенович поделилась со своими поклонниками неприятностью, которая произошла с ней в период карантина.
Bimru.ru 01 июня в 06:05