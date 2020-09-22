Заразившийся коронавирусом алтайский губернатор продолжает работу
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Барнаул, 22 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Состояние здоровья губернатора Алтайского края Виктора Томенко, заразившегося коронавирусом, позволяет ему работать в обычном режиме, но на «удалёнке». Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства региона.В источнике
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