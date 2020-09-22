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Заразившийся коронавирусом алтайский губернатор продолжает работу

Барнаул, 22 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Состояние здоровья губернатора Алтайского края Виктора Томенко, заразившегося коронавирусом, позволяет ему работать в обычном режиме, но на «удалёнке». Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства региона.В источнике
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Банкфакс

Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом и ушел на удаленное управление регионом (обновлено)

Банкфакс01:47
КП - Барнаул

Алтайский губернатор Виктор Томенко заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

КП - Барнаул01:13
РИА Новости

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом

РИА Новости01:24
АМИТЕЛ

Виктор Томенко делает еженедельные тесты на COVID-19

АМИТЕЛ02:40
RT на русском

Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом

RT на русском01:00
ТАСС

У губернатора Алтайского края Виктора Томенко выявили коронавирус

ТАСС00:52
Алтапресс

Что делать тем, кто контактировал с Виктором Томенко на Дне города. Ответ правительства

Алтапресс02:10

Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом

Как рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, представители Киева принесли конфеты, чтобы угостить всех участников переговоров.
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Кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал бомбардировки в Сирии «варварскими действиями» российской армии и возложил ответственность за приток беженцев в Европу на президента России Владимира Путина.
Взгляд.рувчера в 03:10
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Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

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ТАССвчера в 03:54
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РИА Новости03:22
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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%

Рынок акций РФ на старте торгов во вторник начал корректироваться вверх на фоне постепенно затухающего падения акций в Азии и наметившегося отскока нефти после снижения на новостях о возобновлении добычи в Ливии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,7%.
Интерфакс03:29
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Чтобы заставить россиян носить маски, властям в регионах приходится закручивать гайки

Губернатор города Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба озвучил, как новые правила масочного режима в городе-герое: - Возвращаем обязательное ношение масок в закрытых помещениях: в транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и так далее.
Комсомольская правда18:01

Открылись предзаказы Xbox Series X и Xbox Series S в России

Стоимость консолей – 45 690 рублей за Xbox Series X и 26 990 рублей за Xbox Series S. Страница предзаказа уже появилась в следующих магазинах: • «М.Видео» – Xbox Series X (45 590 рублей), Xbox Series S (26 990 рублей)• «Эльдорадо» – Xbox Series X (45 590 рублей), Xbox Series S (26 990 рублей)• «DNS» – Xbox Series X (45 599 рублей) и Xbox Series S (26 999 рублей).
Cyber.sports.ru03:14
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