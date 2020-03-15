Коронавирус
REGNUMЗаразившийся коронавирусом чемпион мира назвал симптомы заболевания
Москва, 16 марта 2020, 15:37 — REGNUM Первые симптомы заражения коронавирусом назвал чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Тюшкевич госпитализирован в московскую инфекционную больницу в Коммунарке.
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Заразившийся чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга рассказал о симптомах коронавируса
Невские Новостивчера в 13:48
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга, заболевший коронавирусом, рассказал о первых симптомах болезни
КП - Санкт-Петербургвчера в 14:19
Петербургский спортсмен, заболевший коронавирусом, рассказал о симптомах
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:41
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