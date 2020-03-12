Официального заявления Вайнгартен пока не делал. Стоит отметить, что в Instagram чиновника под его фото с Трампом пользователи стали массово писать сообщения с упоминанием про коронавирус. Как сообщало ИА Красная Весна, Вайнгартен сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару в его поездке в США.

Заразившийся коронавирусом чиновник накануне стоял рядом с Трампом

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