Коронавирус

Красная веснаКрасная веснаЗаразившийся коронавирусом чиновник накануне стоял рядом с Трампом

Официального заявления Вайнгартен пока не делал. Стоит отметить, что в Instagram чиновника под его фото с Трампом пользователи стали массово писать сообщения с упоминанием про коронавирус. Как сообщало ИА Красная Весна, Вайнгартен сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару в его поездке в США.
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