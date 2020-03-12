Коронавирус
Красная веснаЗаразившийся коронавирусом чиновник накануне стоял рядом с Трампом
Официального заявления Вайнгартен пока не делал. Стоит отметить, что в Instagram чиновника под его фото с Трампом пользователи стали массово писать сообщения с упоминанием про коронавирус. Как сообщало ИА Красная Весна, Вайнгартен сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару в его поездке в США.
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Трампа не будут проверять на коронавирус после контакта с зараженным бразильцем
Интерфаксвчера в 15:08
Белый дом оценил данные о контакте зараженного COVID-19 чиновника из Бразилии с Трампом
Газета.Ruвчера в 14:57
Белый дом оценил угрозу для Трампа после контакта с заболевшим бразильским чиновником
Взгляд.рувчера в 14:25
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