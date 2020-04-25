Полузащитник «Монпелье» Салоном Самбия выведен из состояния искусственной комы, сообщает RTL со ссылкой на агента футболиста Фредерика Герра. Ранее стало известно, что Самбия, заразившийся коронавирусом, был введен в искусственную кому.

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Происшествия Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск». 654

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Экономика Песков оценил прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ Ранее экономисты Deutsche Bank спрогнозировали, что ликвидных средств ФНБ может хватить чуть больше чем на два года, если стоимость нефти Urals будет оставаться на отметке в 15 долларов за баррель. 1,8K

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