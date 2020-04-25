Коронавирус
Bookmaker-ratings.ruФутболиста «Монпелье», заболевшего коронавирусом, вывели из комы
Полузащитник «Монпелье» Салоном Самбия выведен из состояния искусственной комы, сообщает RTL со ссылкой на агента футболиста Фредерика Герра. Ранее стало известно, что Самбия, заразившийся коронавирусом, был введен в искусственную кому.
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Госпитализированный с коронавирусом игрок «Монпелье» выведен из искусственной комы
Спорт-Экспрессвчера в 15:54
Игрок «Монпелье», госпитализированный с коронавирусом, выведен из искусственной комы
Sport24.ruвчера в 15:26
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Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 24 апреля в 08:08
Общество
В Волгоградской области начал работу сайт по выдаче цифровых пропусков
Как сообщает «НовостиВолгограда.ру», для получения цифрового пропуска волгоградцы могут воспользоваться сайтом пропуск34.рф или обратиться на горячую линию, если у них нет возможности оформить пропуск самостоятельно.
НовостиВолгограда.ру 02:00
Общество
В Москве умерли 38 больных коронавирусом
В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 16:31
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
Происшествия
Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом
С начала апреля в Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Газета.Ru 02:23
Общество
В Кузбассе в двух новых городах обнаружили коронавирус
За сутки выявлено более 20 пациентов больных коронавирусом. Больше всего заболевших в Кемерове.
ВашГород.ру вчера в 00:57
Общество
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
Российская газета вчера в 22:21
Общество
Психолог объяснила нежелание некоторых людей носить медицинские маски
Сознательный отказ некоторых людей от использования медицинских масок на фоне распространения коронавируса может быть попыткой убедить себя в том, что ситуация гораздо безопаснее, чем на самом деле.
Российская газета 01:19
Происшествия
Бывший мэр Пятигорска Травнев задержан
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева.
Известия вчера в 08:37
Финансы
Россияне стали забирать валюту со вкладов
На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости 24 апреля в 12:18
Происшествия
Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа
Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 24 апреля в 05:51
Здоровье
В Приамурье выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:31
Авто
«АвтоВАЗ» представит три новинки в 2020 году
Отмена Московского автосалона не помешает АвтоВАЗу представлять свои новинки в обычном режиме – правда, теперь только на своих мероприятиях.
Автоновости дня 24 апреля в 05:45
Армия и оружие
США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A
США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
Газета.Ru 01:36
Здоровье
Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека
Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:58
Политика
Украинские СМИ объяснили, почему Саакашвили не сможет быть чиновником
Киев, 26 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сможет работать в правительстве Украины из-за имеющейся у него судимости, сообщили 25 апреля в киевском издании «Обозреватель».
REGNUM вчера в 23:54
Общество
В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
Общество
Статистика по коронавирусу на 25 апреля: 5966 новых случаев в России, 2612 — в Москве
В России за последние сутки было зафиксировано 5966 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 25 апреля достигло 74588.
Свободная Пресса вчера в 06:25
Экономика
Песков оценил прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ
Ранее экономисты Deutsche Bank спрогнозировали, что ликвидных средств ФНБ может хватить чуть больше чем на два года, если стоимость нефти Urals будет оставаться на отметке в 15 долларов за баррель.
Вечерняя Москва 24 апреля в 06:42
Здоровье
Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса
С сегодняшнего дня Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыт на карантин из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 12:55
Происшествия
В Неваде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в долине Гошут в штате Невада, сообщает местное издание Elko Daily.
РИА Новости вчера в 20:02
Технологии
Эксперт рассказал об опасности смартфона в период пандемии
При бесконтрольном использовании всевозможных устройств (смартфоны, планшеты и компьютеры) страдает зрение и осанка, причем в первую очередь у детей.
Известия вчера в 23:01
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
Игры
Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2
Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
ГЛАС.RU 24 апреля в 10:44
Здоровье
На Ставрополье число заболевших коронавирусом выросло на 27 человек
Число заболевших коронавирусом в Ставропольском крае за сутки увеличилось на 27 и достигло 385, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
РИА Новости вчера в 02:25
Общество
В Саратовской области еще 40 человек заболели коронавирусом
На 26 апреля в Саратовской области у 305 человек подтверждена коронавирусная инфекция, из них 34 — выздоровели, 2 — скончались.
Kursk.com 02:27
Религия
Православные верующие встречают Антипасху
Православные верующие 26 апреля встречают Фомино воскресенье.
Областная газета 01:52
Общество
Сегодня исполнилось 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС
Урал-пресс-информ 02:03