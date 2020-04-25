Полузащитник «Монпелье» Саломон Самбья заразился короанвирусом и находится в искусственной коме. Это подтвердил агент 23-летнего игрока Фредерик Ла Герра.

Госпитализированный с коронавирусом игрок «Монпелье» находится в коме

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