Коронавирус
Lenta.ruЗаразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни. Их он перечислил в сториз своего Instagram.
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Заразившийся чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга рассказал о симптомах коронавируса
Невские Новостивчера в 13:48
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга, заболевший коронавирусом, рассказал о первых симптомах болезни
КП - Санкт-Петербургвчера в 14:19
Петербургский спортсмен, заболевший коронавирусом, рассказал о симптомах
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:41
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