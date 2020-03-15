Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни. Их он перечислил в сториз своего Instagram.

Культура Проповедник пообещал излечить от коронавируса через телевизор Американский проповедник и ведущий религиозной передачи «Победоносный голос верующего» Кеннет Коупленд пообещал зрителям излечить их от коронавируса через экран телевизора.

Экономика Мишустин рассказал о мерах поддержки экономики из-за коронавируса Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Премьер-министр России Михаил Мишустин, который возглавил координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с COVID-19, сообщил о мпринятых мерах по поддержке экономики России из-за коронавируса.

Армия и оружие Поставка ЗРПК «Панцирь» Сербии завершена Российская Федерация завершила поставки в Сербию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

Общество Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса Правительство России в качестве одной из мер против распространения коронавируса рассматривает возможность продлить весенние каникулы в школах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на перечень мер по итогам совещания кабмина.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Политика Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты для проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции, кроме 22 апреля, пока не рассматриваются.

Общество МГУ переходит на дистанционное обучение Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова выпустил приказ о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Общество На Ямале продлили вахту из-за коронавируса Большинство предприятий топливно-энергетического комплекса приняло в связи с распространением коронавируса решение о продлении вахты на срок до трёх месяцев.

Шоу-бизнес Актриса Ольга Куриленко заболела новым коронавирусом По словам актрисы, врачи диагностировали у нее новый коронавирус, в связи с чем она была помещена в изоляцию в собственном доме.