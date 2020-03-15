Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЗаразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни. Их он перечислил в сториз своего Instagram.
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Больной коронавирусом российский спортсмен рассказал о симптомах болезни

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Заразившийся чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга рассказал о симптомах коронавируса

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Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга, заболевший коронавирусом, рассказал о первых симптомах болезни

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Фонтанка.Рувчера в 12:13
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