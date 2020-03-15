Коронавирус
ИзвестияРоссиянин с коронавирусом рассказал о заболевании
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, у которого подтвержден коронавирус, рассказал о симптомах и течении заболевания, призвав россиян избегать людных мест.
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Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга, заболевший коронавирусом, рассказал о первых симптомах болезни
КП - Санкт-Петербургвчера в 14:19
Петербургский спортсмен, заболевший коронавирусом, рассказал о симптомах
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:41
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