Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, у которого подтвержден коронавирус, рассказал о симптомах и течении заболевания, призвав россиян избегать людных мест.

Россиянин с коронавирусом рассказал о заболевании

Политика Евросоюз закроет въезд для иностранцев Еврокомиссия предлагает ввести ограничение на срок в 30 дней на поездки в страны ЕС, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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