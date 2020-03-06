Общество
ВедомостиВ Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова. По ее словам, отсутствие инфекции у пациента подтвердили уже несколько проб. О первом заболевшем коронавирусом москвиче стало известно 2 марта.
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В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:37
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Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Общество
Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса
К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Происшествия
В подмосковных Химках загорелось здание школы бокса
Трехэтажное здание школы бокса загорелось на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Политика
США заблокировали заявление по соглашению Турции и РФ в Совбезе ООН
США выступили против принятия общего заявления для прессы Совбеза ООН в поддержку российско-турецких договоренностей по ситуации в Идлибе.
Политика
Порошенко заявил, что суд на Украине обязал закрыть дело против него
Petro Poroshenko / Globallookpress Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что суд обязал Государственное бюро расследований закрыть одно из уголовных дел в отношении него, передает ТАСС.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Армия и оружие
Шеф Пентагона сравнил гиперзвуковые разработки США, России и Китая
Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что Вашингтон ведет более инновационные разработки в области создания гиперзвукового оружия, чем Россия и КНР, передает ТАСС.
Общество
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В России снижен возраст для выхода на негосударственную пенсию.
Хоккей
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ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.
Наука
Микропластик повреждает коралловые экосистемы
Исследователи показали, что пластиковые отходы небольшого размера могут повреждать живые организмы, с которыми кораллы состоят в симбиотических отношениях, нанося этим вред им самим.
Общество
В Литве сообщили об обыске у организатора «Бессмертного полка»
Экс-депутат горсовета литовской Клайпеды Вячеслав Титов заявил, что у общественного деятеля Татьяны Коломиец, которая принимает участие в организации акции «Бессмертный полк», провели обыски.
Политика
Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17
В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Общество
В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
Политика
Сенатор Элизабет Уоррен решила выйти из президентской гонки в США
Сенатор от штата Массачусетс демократ Элизабет Уоррен решила прекратить борьбу за пост президента Соединённых Шатов.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Путешествия
Ростуризм напомнил об отсутствии ограничений на путешествия по стране
В Ростуризме сообщили, что в России нет никаких ограничений на внутренние поездки, передает «РИА Новости».
Футбол
Появились фото розовой формы «Барселоны»
Общество
У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак
Российский бизнесмен Олег Тиньков, являющийся основателем «Тинькофф-банка», признался в том, что в октябре 2019 года врачи поставили ему диагноз «острая форма лейкемии».
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон встретятся до боя
Именитые спортсмены встретятся до предстоящего боя впервые. Напомним, что поединок на турнире UFC 249 состоится 18 апреля в Бруклине.
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Политика
В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
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Бонус — сценарий телеадаптации напишут Крэйг Мейзин (он выступил сценаристом в «Чернобыле») и Нил Дракманн (геймдиректор оригинальной игры Naughty Dog).
Энергетика
Сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки согласовали в ОПЕК
ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России.
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Общество
Меган Маркл прилетела в Великобританию
38-летняя Меган Маркл не была в Лондоне около двух месяцев. Все это время герцогиня Сассекская находилась в Канаде вместе с ребенком.