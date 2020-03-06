Общество

ВедомостиВедомостиВ Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова. По ее словам, отсутствие инфекции у пациента подтвердили уже несколько проб. О первом заболевшем коронавирусом москвиче стало известно 2 марта.
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В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:37

Власти Москвы сообщили о выздоровлении заразившегося коронавирусом

РБК12:35

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

РИА Новости11:43

В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом

ТАСС11:55

Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел

RT на русском11:52

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

Вечерняя Москва11:51

В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

РИАМО12:08
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Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Общество

Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Известия 14:49
Общество

Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса

К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
Ведомости 10:05
Политика

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
РИА Новости 08:32
Происшествия

В подмосковных Химках загорелось здание школы бокса

Трехэтажное здание школы бокса загорелось на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 13:37
Политика

США заблокировали заявление по соглашению Турции и РФ в Совбезе ООН

США выступили против принятия общего заявления для прессы Совбеза ООН в поддержку российско-турецких договоренностей по ситуации в Идлибе.
Аргументы и Факты 15:30
Политика

Порошенко заявил, что суд на Украине обязал закрыть дело против него

Petro Poroshenko / Globallookpress Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что суд обязал Государственное бюро расследований закрыть одно из уголовных дел в отношении него, передает ТАСС.
РЕН ТВ 03:57
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю

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Армия и оружие

Шеф Пентагона сравнил гиперзвуковые разработки США, России и Китая

Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что Вашингтон ведет более инновационные разработки в области создания гиперзвукового оружия, чем Россия и КНР, передает ТАСС.
Газета.Ru 04 марта в 17:43
Общество

Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию

В России снижен возраст для выхода на негосударственную пенсию.
ToDay News Ufa 02:11
Хоккей

ЦСКА в овертайме одолел «Торпедо»

ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.
LiveSport.ru 13:51
Наука

Микропластик повреждает коралловые экосистемы

Исследователи показали, что пластиковые отходы небольшого размера могут повреждать живые организмы, с которыми кораллы состоят в симбиотических отношениях, нанося этим вред им самим.
Индикатор 10:44
Общество

В Литве сообщили об обыске у организатора «Бессмертного полка»

Экс-депутат горсовета литовской Клайпеды Вячеслав Титов заявил, что у общественного деятеля Татьяны Коломиец, которая принимает участие в организации акции «Бессмертный полк», провели обыски.
RT на русском 07:34
Политика

Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17

В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
РИА Новости 09:21
Энергетика

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Lenta.ru 15:32
Общество

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
РБК 14:07
Политика

Сенатор Элизабет Уоррен решила выйти из президентской гонки в США

Сенатор от штата Массачусетс демократ Элизабет Уоррен решила прекратить борьбу за пост президента Соединённых Шатов.
Комсомольская правда вчера в 13:37
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ 04:13
Путешествия

Ростуризм напомнил об отсутствии ограничений на путешествия по стране

В Ростуризме сообщили, что в России нет никаких ограничений на внутренние поездки, передает «РИА Новости».
РБК 13:10
Футбол

Появились фото розовой формы «Барселоны»

Чемпионат 14:14
Общество

У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак

Российский бизнесмен Олег Тиньков, являющийся основателем «Тинькофф-банка», признался в том, что в октябре 2019 года врачи поставили ему диагноз «острая форма лейкемии».
REGNUM 09:46
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон встретятся до боя

Именитые спортсмены встретятся до предстоящего боя впервые. Напомним, что поединок на турнире UFC 249 состоится 18 апреля в Бруклине.
Sobytiya.news 07:44
Политика

Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
RuNews24.ru вчера в 04:28
Политика

В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Газета.Ru 07:23
Культура

Создатель «Чернобыля» снимет сериал по The Last of Us для HBO

Бонус — сценарий телеадаптации напишут Крэйг Мейзин (он выступил сценаристом в «Чернобыле») и Нил Дракманн (геймдиректор оригинальной игры Naughty Dog).
Телеканал 360° вчера в 14:00
Энергетика

Сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки согласовали в ОПЕК

ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России.
News.ru вчера в 06:26
Культура

В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»

Российская газета 06:27
Общество

Меган Маркл прилетела в Великобританию

38-летняя Меган Маркл не была в Лондоне около двух месяцев. Все это время герцогиня Сассекская находилась в Канаде вместе с ребенком.
StarHit.ru вчера в 17:30
Общество

Ксения Собчак: масштабы коронавируса в России намеренно замалчивают

Uznayvse.ru 07:59
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