Коронавирус

Kursk.comKursk.comЗаразившийся коронавирусом врач-онколог умер в Белгороде

Врач онкодиспансера Белгорода, у которого ухудшилось состояние после контакта с заболевшей коронавирусом пациенткой, скончался в больнице, сообщили в депздраве, 26 апреля.
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