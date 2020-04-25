Медик, оказывавший помощь пациентам с коронавирусом, умер в Ставропольском крае. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом

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