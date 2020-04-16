Коронавирус
РИА НовостиЗаразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях» болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, рассказал изданию "Спорт-Экспресс" о "странностях" болезни. По словам Кудинова у него на протяжении десяти дней держалась высокая температура и "звериный" кашель.
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с чего всё началось
«Я уже был готов пешком идти в больницу». Интервью журналиста Кудинова, который лечился в Италии от коронавируса
Журналист Георгий Кудинов заболел коронавирусом в Италии, он в больнице "Опасные дни — с седьмого по десятый" - Как долго ты в итоге пробыл в клинике?Спорт-Экспрессвчера в 05:25
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Заразившийся коронавирусом российский журналист рассказал о «странностях» болезни
Московский Комсомолец01:39
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Общество
В Удмуртии умерли первые два пациента, зараженные коронавирусом
Первые две смерти от коронавируса отмечены в Удмуртии, сообщил в четверг глава региона Александр Бречалов.
ТАСС 02:50
Происшествия
Землетрясение зафиксировано у берегов Индонезии
Джакарта, 16 апреля 2020, 04:30 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 21:30
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Политика
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 14:47
Политика
Украина и ДНР обменялись пленными
В Донбассе состоялся первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР).
РБК 02:37
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек
За сутки в США от COVID-19 умерло рекордное количество человек. От коронавируса скончались 2228 человек.
Bash.News вчера в 12:28
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition
Компания Toyota выпустила «памятную» спецверсию Toyota Land Cruiser 200 с символичным названием Heritage Edition.
Автоновости дня вчера в 15:20
Общество
Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»
Примерно 38% экипажа французского атомного авианосца «Шарль де Голль» заражены коронавирусной инфекцией.
Ридус вчера в 14:52
Политика
В Европарламенте призвали бороться с «пропагандой» России и КНР в ЕС
Брюссель, 16 апреля 2020, 08:25 — REGNUM Россия и Китай используют пандемию коронавируса для «агрессивной пропаганды» в отношении Евросоюза, говорится в проекте резолюции, внесённой на рассмотрение Европарламента.
REGNUM 01:25
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело вчера в 12:10
Происшествия
В Петербурге директора строительной фирмы ранили ножом в шею
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жертвой преступников должен был стать мужчина 1976 года рождения, генеральный директор одной из строительных фирм.
Российская газета 02:49
Шоу-бизнес
Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером
Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью.
WomanHit.ru вчера в 12:09
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню
На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su вчера в 03:00
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru вчера в 08:17
Общество
Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.
РБК 00:00
Здоровье
В Саратовской области выявлено 14 новых случаев коронавируса
В Саратовской области выявлено 14 новых подтвержденных лабораторными исследованиями случаев коронавируса, впервые заболевшие зарегистрированы на территории еще трех районов области.
Российская газета 02:32
Экономика
Решетников лично убедился в сложности получения льготного кредита
Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
Известия 02:22
Происшествия
Причину бунта в колонии ИК-15 назвал омбудсмен Иркутской области
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко выступил с докладом в Законодательном собрании региона.
КП - Иркутск вчера в 07:14
Армия и оружие
Рябков: США могут готовить полигон в Неваде к ядерным испытаниям
США по многим признакам находятся на пути к приведению своего ядерного полигона в Неваде в состояние повышенной готовности.
ТАСС 02:49
Общество
Число территорий с коронавирусом увеличилось в Нижегородской области
15 апреля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень соответствующих территорий, где за последние 14 дней подтверждены случаи коронавирусной инфекции.
Нижний сейчас вчера в 23:28
Общество
Назван симптом, который отличает коронавирус от простуды
Smolnarod.ru 00:13
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Происшествия
В центре Петербурга водитель большегруза съехал в Неву и погиб
Санкт-Петербург, 16 апреля 2020, 08:46 — REGNUM В центре Петербурга водитель большегруза по неустановленной причине потерял управление, съехал в Неву и погиб.
REGNUM 01:46
Здоровье
В Тульской области допвыплаты за март получили более 800 медиков
Глава ведомства Алексей Эрк доложил, что за март стимулирующие выплаты на общую сумму 6,3 млн рублей получили 804 медработника - сотрудники стационаров, лабораторий, скорой помощи.
Тульская пресса вчера в 11:36
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
Российская газета 02:45
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53