Коронавирус
РИА НовостиЗаразившимся коронавирусом футболистом «Барселоны» оказался Тодибо
Футболистом испанской "Барселоны", который сдал положительный тест на коронавирус, является защитник Жан-Клер Тодибо, сообщивший об этом в своем микроблоге в Twitter. "Барселона" в среду сообщила, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7379 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Общество
В полиции Бреста подтвердили применение армии в подавлении протестов
Начальник УВД Брестоблисполкома Александр Астрейко подтвердил факт применения гвардейских подразделений ВДВ Белоруссии в операциях против протестующих в Бресте, сообщает агентство Sputnik.
Газета.Ru 11:17
Политика
Скандальная запись с участка голосования в Витебске попала в Сеть
На 25-м участке Октябрьского района Витебска 9 августа якобы записали на диктофон беседу районного главы Сергея Сташевского с членами избирательной комиссии.
Ридус вчера в 18:18
Происшествия
Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области
Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi L200, устроил дорожно-транспортное происшествие на Валдае.
Экономика сегодня вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Николаев с любовью поздравил жену с днем рождения
Композитор выложил видео, где Юлия Проскурякова исполняет его песню Свой День Рождения 11 августа отметила жена музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
WomanHit.ru 04:56
Общество
Протестующие перекрыли проспект Независимости в Минске
Участники протестных акций ненадолго перекрыли проспект Независимости в Минске в районе ЦУМа.
Взгляд.ру 13:47
Политика
Порошенко выступил против Лукашенко
Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на протесты в Белоруссии и выступил против репрессивных методов, применяемых властями.
Lenta.ru 13:08
Политика
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
Латвия, Литва и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии.
Известия 11:00
Энергетика
ОПЕК оценивает добычу нефти в России в июле в 8,8 млн баррелей в сутки
ОПЕК ожидает, что в 2021 году предложение жидких углеводородов в России вырастет на 0,04 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до в среднем 10,36 млн баррелей в сутки.
Finam.Ru 08:45
Гаджеты
Microsoft представила смартфон-книжку Surface Duo
Деловое.ТВ 12:12
Спорт
Бесплатно для всех геймеров на ПК: В Epic Games Store уже совсем скоро пройдет раздача нового крупного хита
Srnsk 11:23
Общество
В Минске более 200 медиков вышли на акцию против насилия
Коммерсантъ 13:16
Космос
ALMA нашла неожиданно упорядоченную для ранней Вселенной галактику
Телескоп ALMA обнаружил далекую и очень молодую галактику, которая оказалась неожиданно упорядоченной, сообщается в журнале Nature.
N+1 11:55
Политика
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ вчера в 07:09
Происшествия
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 07:52
Общество
Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины.
РИА Новости 09:36
Политика
Посольство пообещало вернуть задержанных в Белоруссии 33 россиян
Посольство России в Белоруссии работает над возвращением задержанных в июле россиян, которых правоохранительные силы страны считают «боевиками» частной военной компании.
РБК 14:04
Происшествия
МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми из-за отвалившегося колеса
Ряд российских СМИ опубликовали видео посадки истребителя МиГ-31 с разрушенным колесом задней стойки шасси в пермском аэропорту «Большое Савино».
Военное дело 05:05
Политика
Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости 10:39
Общество
ПФР объяснил, в каких случаях может не прийти выплата на детей
«Президентские» выплаты на детей за июнь и июль получили более 98 процентов российских семей.
Discover24 04:05
Шоу-бизнес
Левин из «Интернов» рассказал о своей лондонской жизни
RuNews24.ru 13:48
Авто
Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%
По данным экспертов аналитического агентства "Автостат", в период с 2015 по 2020 год цены на новые легковые машины в РФ увеличились примерно на 40%.
Новые автомобили 13:54
Общество
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников «Курска»
На Балтийском флоте 12 августа прошли памятные мероприятия, посвященные 20-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера "Курск".
Российская газета 05:27
Шоу-бизнес
Наталья Рудова подтвердила первую беременность
Российская актриса Наталья Рудова официально подтвердила слухи о своей беременности. Об этом она рассказала в социальных сетях.
NewInform 10:28
Общество
Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус
Роспотребнадзор не обнаружил следы коронавируса в питьевой воде в Москве, все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды соответствовали нормативам, сообщает столичное управление ведомства.
РИА Новости 13:41
Общество
Российские учителя получат федеральную выплату за классное руководство
С нового учебного года правительством вводится специальная выплата в 5 тысяч рублей в месяц классным руководителям в школах.
Российская газета 06:37
Общество
Игрока B8 Esports задержала милиция во время протестов в Белоруссии
Игрок состава B8 Esports Олег «Lasthero-» Демидович был задержан милицией Белоруссии.
Bookmaker-ratings.ru 06:41