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Футболистом испанской "Барселоны", который сдал положительный тест на коронавирус, является защитник Жан-Клер Тодибо, сообщивший об этом в своем микроблоге в Twitter. "Барселона" в среду сообщила, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус.
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