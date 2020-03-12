Коронавирус
ProstoProSport«Реал» перед игрой с «Манчестер Сити» отправили на карантин
Мадридский ФК «Реал» вслед за баскетбольной командой отправлен на карантин перед игрой с «Манчестер Сити», говорится в сообщении футбольного клуба. Это связано с тем, что у одного из баскетболистов нашли коронавирус.
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Комментарии
Происшествия
В Екатеринбурге проверят больницу, в которой умерла пациентка
Политика
Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США
Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Армия и оружие
Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса
«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — передает сообщение телерадиокомпания NRK.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией и Францией
Россия с 13 марта по 30 апреля ограничивает из-за коронавируса авиасообщение с Германией, Испанией и Францией.
Наука
Найден новый секрет «вечной молодости» голых землекопов
Специалисты предполагают, что выявленный ими механизм может быть одной из причин, по которым голые землекопы живут на порядок дольше множества своих «близких родственников» с точки зрания эволюции.
Политика
Горбачев обратился к мировым лидерам
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
Футбол
Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен
Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство Союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
Финансы
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Армия и оружие
Турция заявила, что достигла согласия с Россией по Идлибу
Россия и Турция достигли взаимопонимания по большинству вопросов, касающихся сирийского Идлиба.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Музыка
Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big исполнила на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой представит Россию на Евровидении.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Футбол
«Старостин? Не знаю таких». Овчинников вспомнил, как отказывал «Спартаку»
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ранее выступавший за «Локомотив», сообщил, что у него было несколько предложений о переходе в «Спартак».
Гаджеты
Redmi представила бюджетный смартфон Note 9 Pro Max
Разрешение селфи-камеры смартфона, расположенной в углу дисплея, составила 16 Мп. Емкость аккумулятора — 5 020 мАч.
Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Политика
Трамп объявил о запрете на въезд в США из Европы
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что с полуночи пятницы, 13 марта, Соединенные Штаты запрещают въезд из Европы.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Общество
Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз
С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
Здоровье
В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом
Здоровье
В Минздраве объявили о пандемии ожирения в РФ
Диетологи выявили отличия в рационах Путина, Трампа и Меркель По словам Тутельяна, в РФ более половины населения старше 30 лет имеют избыточный вес, а еще 26% страдают ожирением, пишет Ura.ru.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Происшествия
Крупный чиновник областного правительства задержан в Брянске
Сегодня, 12 марта, в Брянске был задержан заместитель директора управления капитального строительства Роман Сенокос.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
Энергетика
Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель
Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Общество
Макрон объявил о закрытии учебных заведений в связи с коронавирусом
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в четверг о решении закрыть все образовательные учреждения страны с ближайшего понедельник в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.