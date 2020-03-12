Коронавирус

РБКРБКФутболистов «Реала» поместили на карантин из-за коронавируса

Игроков футбольного и баскетбольного клубов «Реал» из Мадрида поместили на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте «Реала». Положительный тест на коронавирус сдал один из баскетболистов мадридского клуба, имя которого не называется.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Игроки «Милана» будут находиться на карантине по меньшей мере на протяжении пяти дней

Чемпионат10:24

У двух игроков женской команды «Реала Сосьедад» диагностирован коронавирус

Спорт-Экспресс08:42

Заразившимся коронавирусом игроком «Реала» оказался Трей Томпкинс

Sports.ru08:04

«Реал» ввел карантин из-за коронавируса. Один из игроков баскетбольного клуба был заражен

Матч ТВ08:21

У баскетболиста «Реала» обнаружили коронавирус. Футбольный клуб закрыли на карантин

Sport24.ru06:58

Заразившимся игроком «Реала» оказался американец Томпкинс, в прошлом игравший за «Нижний Новгород»

Советский спорт08:37

В «Реале» карантин

Все про Спорт ру12:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:17, Ашберн

Комментарии

Футбол

Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»

Soccer.ru вчера в 19:43
Происшествия

Полиция Киева задержала напавших на советника главы СНБО

Полиция Киева задержала 15 человек, напавших на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо.
РБК 08:34
Авто

В России появится обновленный Mitsubishi Outlander

Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, ООО "ММС Рус" объявил о начале производства Outlander 2020 модельного года на Калужском заводе "ПСМА Рус".
МонаВиста вчера в 11:43
Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 10:00
Общество

В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 12:26
Шоу-бизнес

Актриса Мария Голубкина не пришла на 80-летие своей матери

Российская актриса театра и кино Мария Голубкина не пришла на юбилей к знаменитой матери, актрисе Ларисе Голубкиной.
Народные новости вчера в 23:42
Общество

Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Российская газета 03:26
Происшествия

В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина

В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии.
Известия 11:24
Общество

Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Российская газета 06:23
Энергетика

Трамп объяснил, почему он доволен снижением цен на нефть

Цены на нефть в мире в результате спора между Россией и Саудовской Аравией снизились до такого уровня, о котором можно только мечтать, заявил президент США Дональд Трамп 12 марта на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме.
Красная весна 13:15
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $33

Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent падала на 9,1% и на 17:02 мск составляла $32,52 за баррель, следует из данных Интерконентальной биржи.
Коммерсантъ 09:57
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 13:53
Футбол

ЦСКА подал жалобу на эпизод с удалением Карпова

Речь идет об эпизоде в начале второго тайма, когда Безбородов при назначении второго 11-метрового в ворота ЦСКА показал прямую красную карточку защитнику Вадиму Карпову.
Bobsoccer 10:11
Общество

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

63-летний Хэнкс с женой прибыли в Австралию для съемок фильма об Элвисе Пресли, отмечает Reuters.
РБК 00:17
Общество

Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства

В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Lenta.ru 08:52
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Екатеринбург-ТВ 07:30
Кино

Выход боевика «Форсаж 9» отложили на год из-за коронавируса

Kinonews.ru 13:52
Общество

В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек

Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Известия 13:54
Общество

В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Чехии в связи с угрозой расширения заболевания коронавирусом объявило с 14.00 (16.00 мск) четверга чрезвычайное положение на всей территории республики на 30 дней, сообщил в четверг на пресс-конференции после четырехчасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
РИА Новости 09:26
Общество

США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле

В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading, также за работу с венесуэльской нефти.
РБК 13:13
Политика

Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
RT на русском 10:03
Шоу-бизнес

Леонид Агутин опубликовал редкий снимок старшей дочери

Известный певец Леонид Агутин решил поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 12 марта, у его старшей дочери день рождения.
Летидор 07:49
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Экономика

Путин проводит встречу с инвесторами

ТАСС вчера в 05:47
Общество

На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
РИА Новости 13:34
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл малый Хрустальный глобус в спринте

Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал малый Хрустальный глобус победителя Кубка мира в спринте.
РИА Новости 12:43
Шоу-бизнес

Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына

В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Shraibikus News 11:14
Шоу-бизнес

Дед Юлии Высоцкой был огорчен её свадьбой с Андреем Кончаловским

Например, дедушка Высоцкой был искренне огорчен, узнав, что его внучка выходит замуж за намного старшего жениха.
Bimru.ru 03:53
Футбол

Криштиану Роналду сообщил «Ювентусу», что останется в Португалии

Корреспондент телеканала beIN Sports Танкреди Палмьери на своей странице в твиттере написал о том, что Криштиану Роналду уведомил Ювентус о том, что не вернется в Италию из Португалии в ближайшие дни.
Советский спорт 09:01
Авто

Разработчик рассказал о новом бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

Новейший российский многоцелевой бронеавтомобиль "ВПК-Урал", разработанный "Военно-промышленной компанией", проходит этап предварительных испытаний.
Военное обозрение вчера в 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное