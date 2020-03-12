Коронавирус
РБКФутболистов «Реала» поместили на карантин из-за коронавируса
Игроков футбольного и баскетбольного клубов «Реал» из Мадрида поместили на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте «Реала». Положительный тест на коронавирус сдал один из баскетболистов мадридского клуба, имя которого не называется.
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