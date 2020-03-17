Коронавирус

Время НВремя НЗаразившаяся коронавирусом нижегородка выздоровела

Жительница Нижнего Новгорода, заразившаяся коронавирусной инфекцией в Италии, выписана из больницы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. По словам замглавы региона Давида Мелик-Гусейнова, медики провели все необходимые процедуры.
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Нижегородка рассказала о победе над коронавирусом

Newsroom2411:17

Заразившаяся коронавирусом нижегородка выздоровела

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«Чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем у меня нет»: нижегородку с коронавирусом выписали из больницы

Нижегородская Правда07:27
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Скончалась вдова Гагарина Валентина

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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
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Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился перенести школьные каникулы в республике на более ранний срок.
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За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Общество

Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса

С предложением предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» Путин выступил, оглашая в январе 2020 года послание Федеральному собранию.
РБК 10:25
Политика

Владимир Путин посетит с рабочей поездкой Крым

В расписании российского президента Владимира Путина отмечен рабочий визит в Крым с 18 по 19 марта.
ИА Новороссия 12:05
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:24
Происшествия

В Красноярске подтверждён случай заражения коронавирусом

Красноярск, 17 марта 2020, 14:21 — REGNUM У жителя города Красноярска по состоянию на 17 марта подтверждён коронавирус.
REGNUM 07:21
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Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Презентация iPhone 9 и iPhone 9 Plus должна была состояться в марте, но в связи с эпидемией коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.
Piter.tv 12:25
Политика

Крым временно закрывает границу с Украиной

Ранее Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом.
RT на русском 12:15
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 08:59
Культура

Мероприятия Екатеринбурга, которые перенесли из-за коронавируса

Диана Арбенина должна была выступить в «ДИВС», но приняла решение перенести концерт из-за пандемии коронавируса.
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Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае.
ТАСС 08:13
Общество

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Ведомости 04:00
Футбол

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
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Разработчики SnowRunner выпустили обзорный трейлер игры

REGNUM 10:04
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
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Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
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Бизнесмен Пригожин готовит иск к США на $50 миллиардов

Директор компании "Конкорд" Евгений Пригожин сообщил о подготовке иска на 50 миллиардов долларов против США за незаконное преследование и санкции.
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Общество

Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать простуженных россиян

Минпромторг разослал рекомендации ресторанам и кафе по работе в условиях профилактики коронавирусной инфекции.
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Общество

Губернатор Псковской области ушел на карантин с признаками острой респираторной инфекции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил об уходе на карантин в связи с наличием у него признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
ТАСС 12:52
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
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ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета 11:25
Здоровье

Forbes сообщил об утечке прогнозов Goldman Sachs по коронавирусу

Записи с закрытого совещания клиентов инвестиционного банка Goldman Sachs, на котором обсуждалось воздействие коронавируса на мировую экономику, попали в интернет, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 04:05
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
RT на русском 11:38
Общество

Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса

В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
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Россиянин попытался изнасиловать первоклассницу в школьном туалете

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Как работают Яндекс.Новости?
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